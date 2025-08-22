Κόσμος

Μαύρο Φεγγάρι στις 23 Αυγούστου – Η σπάνια νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Πρόκειται για φαινόμενο που εμφανίζεται σπάνια, περίπου κάθε 33 μήνες
Φεγγάρι
REUTERS / Φωτογραφία Borja Suarez

Στις 23 Αυγούστου ο ουρανός θα βυθιστεί στο απόλυτο σκοτάδι, καθώς το σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται «μαύρο φεγγάρι» θα κάνει την εμφάνισή του, προσφέροντας μοναδικές συνθήκες για αστροπαρατήρηση και θεαματικές καλοκαιρινές νύχτες.

Ο όρος «μαύρο φεγγάρι» – το φαινόμενο που θα κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό – δεν αποτελεί επίσημη αστρονομική ονομασία, αλλά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τρίτη νέα σελήνη μέσα σε μία εποχή που περιλαμβάνει τέσσερις συνολικά νέες σελήνες.

Πρόκειται για φαινόμενο που εμφανίζεται σπάνια, περίπου κάθε 33 μήνες, και συνοδεύεται πάντα από ιδιαίτερο ενδιαφέρον των αστρονόμων και των φίλων του ουρανού.

Συγκεκριμένα στις 2:06 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (EDT) το Σάββατο 23 Αυγούστου, η Σελήνη εισέρχεται στη φάση της νέας σελήνης. Η νέα σελήνη είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που συμβαίνει περίπου κάθε 29,5 μέρες, όταν η Σελήνη τοποθετείται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και έτσι το φωτισμένο από τον Ήλιο μέρος της είναι στραμμένο μακριά από τη Γη. Αυτό σημαίνει ότι η Σελήνη δεν είναι ορατή από τη Γη, και ως εκ τούτου το βράδυ της νέας σελήνης ο ουρανός είναι πιο σκοτεινός απ’ ό,τι σε άλλες φάσεις.

Ωστόσο, η νέα σελήνη του Αυγούστου 2025 έχει μία ιδιαίτερη ονομασία και σημασία: πρόκειται για μία «μαύρη σελήνη» (black moon). Η μαύρη σελήνη είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, λιγότερο γνωστό και με κάποια δόση μυστηρίου, που παρουσιάζει ομοιότητες με το γνωστότερο φαινόμενο της «μπλε σελήνης» (blue moon). Αν και δεν είναι ορατή ως φως στον ουρανό, η μαύρη σελήνη έχει ιδιαίτερο αστρονομικό και ημερολογιακό ενδιαφέρον.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Έρικ Μενέντεζ μετά από 35χρόνια κράτησης για τη δολοφονία των γονιών του
Η υπόθεση των αδερφών Μενέντεζ είναι παγκοσμίως γνωστή και πρόκειται για τον Λάιλ και τον Έρικ οι οποίοι δολοφόνησαν εν ψυχρώ τους γονείς του το 1989 μέσα στο σπίτι τους - Σήμερα η επιτροπή θα εξετάσει αν θα προτείνει την αποφυλάκιση του μεγαλύτερου αδερφού
Τα αδέρφια Μενέντεζ, ο Λάιλ αριστερά και η Έρικ δεξιά
Έξι νεκροί και 70 τραυματίες από βομβαρδισμό σε αεροπορική βάση στην Κολομβία - 12 αστυνομικοί σκοτώθηκαν από επίθεση σε ελικόπτερο
Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει σε ποια από τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία επιρρίπτουν την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση, ωστόσο ο δήμαρχος της πόλης Κάλι έκανε λόγο για «ναρκωτρομοκρατία»
Οι δυνάμεις ασφαλείας εργάζονται δίπλα στα συντρίμμια μετά την έκρηξη ενός φορτηγού οχήματος κοντά σε μια βάση της Αεροδιαστημικής Δύναμης, η οποία προκάλεσε πολλαπλά θύματα στην Κολομβία
Reuters: Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς και να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της απόσυρσης από διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη ως μέρος μιας συμφωνίας και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς λειτουργεί ως φρούριο
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν 1
Τραμπ: Σε δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι επιτίθεται στον Πούτιν που εξακολουθεί να βομβαρδίζει
«Τα σήματα που στέλνει η Ρωσία» υποδηλώνουν ότι προσπαθεί να αποφύγει μία διμερή συνάντηση, λέει ο Ζελένσκι - Οι όροι του Πούτιν για επίτευξη ειρήνης
Ο Ντόναλντ Τραμπ
2
Newsit logo
Newsit logo