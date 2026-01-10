Κόσμος

Με εντολή Τραμπ οι ΗΠΑ βομβάρδισαν προπύργια του ISIS στη Συρία – Βίντεο από την επίθεση

Ήταν αντίποινα σε «ενέδρα» του ISIS στις 13 Δεκεμβρίου 2025, όταν σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας πολιτικός διερμηνέας
Αμερικανική επιδρομή κατά θέσεων του ISIS στη Συρία
Στιγμιότυπο από την αμερικανική επιδρομή κατά θέσεων του ISIS στη Συρία / πηγή φωτογραφίας Χ

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία χθες (10.01.2026), σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε αξιωματούχος στο Reuters. 

Το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο και οι συμμαχικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τις επιθέσεις εναντίον του ISIS στη Συρία, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Hawkeye Strike», όπως ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ στα social media.

Η επιχείρηση ξεκίνησε κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ ως άμεση απάντηση σε μία «ενέδρα» του ISIS εναντίον αμερικανικών και συριακών δυνάμεων στη Συρία στις 13 Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας πολιτικός διερμηνέας.

 

Η επιχείρηση ήταν μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης των ΗΠΑ να «εξοντώσουν τον ισλαμικό τρομοκρατία εναντίον των μαχητών μας, να αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις και να προστατεύσουν τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει εάν σκοτώθηκε κάποιος στις επιθέσεις.

