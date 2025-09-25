Με καρφίτσα F35 στο πέτο υποδέχθηκε τον Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ

Η μια από τις δυο καρφίτσες που φορούσε στο πέτο του ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόμενος τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο τα είπε όλα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φορούσε μια καρφίτσα με την αμερικανική σημαία και μια με τα F35 τα οποια επιθυμεί διακαώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αγοράσει.

Στις δηλώσεις που έκαναν στους δημοσιογράφους οι δυο ηγέτες ο Τραμπ έκανε πολλές φορές αναφορές στα F35 λέγοντας ότι θα μιλήσουν γι αυτό το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει πιθανότητα άρσης του αδιεξόδου για τα F-35, από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των οποίων αποπέμφθηκε η Τουρκία μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400. Η αγορά αυτή οδήγησε σε κυρώσεις από το Κογκρέσο, γνωστές ως CAATSA, που στοχεύουν την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και παραμένουν σε ισχύ.

Η Τουρκία έχει αρνηθεί να εγκαταλείψει τους S-400, όπως απαιτεί η Ουάσιγκτον, αλλά ελπίζει ότι ένας συμβιβασμός σχετικά με την ανάπτυξή τους θα μπορούσε να ανοίξει ξανά την πόρτα για την αγορά 40 F-35, σύμφωνα με τους Τούρκους αξιωματούχους.