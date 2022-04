Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18.04.2022) σε συνοικία της Κωνσταντινούπολης, μετά από διαρροή φυσικού αερίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκκενώνουν την περιοχή.

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η έκρηξη στην συνοικία Μπέγιογλου σημειώθηκε περίπου στις 8:30 το πρωί. Σύμφωνα με το haberturk.com, η έκρηξη σημειώθηκε σε υπόγεια καλώδια και από την καύση έσπασε το κάλυμμα φρεατίου

Στην περιοχή επικρατεί πανικός, με τις Αρχές να έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο βοήθησαν στην απομάκρυνση των ηλικιωμένων που διέμεναν στο πιο κοντινό κτίριο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, συνολικά έχουν εκκενωθεί τέσσερα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες, ωστόσο αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον δέκα πολίτες που έχουν τραυματιστεί.

