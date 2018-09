Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, πολλά σταθμευνένα αυτοκίνητα τυλίχτηκαν από τη φωτιά και κάηκαν εντελώς.

Επιπλέον, οι αρχές της Νέας Υόρκης απηύθυναν προειδοποίηση προς τους κατοίκους του Μπρούκλιν, όπου βρίσκεται το King’s Plaza, να μην πλησιάζουν το σημείο.

Επίσης, εφιστούν την προσοχή στους νεοϋορκέζους που αντιμετωπίζουν καρδιαγγειακές παθήσεις ή αναπνευστικά προβλήματα να παραμείνουν στο σπίτι του.

Περίοικοι ανέφεραν στην Πυροσβεστική ότι ακούστηκαν απανωτές εκρήξεις, ενώ ένας πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε μία ακτίνα χιλιομέτρων, σκοτεινιάζοντας τον ουρανό της Νέας Υόρκης.

(Mill Basin, Brooklyn) More video from the parking garage fire at Kings Plaza. Residents in the area are instructed to close their windows. Details here: https://t.co/Yo0dGclw4U #CitizenAppNYC pic.twitter.com/VMiWHcjDzz

— Citizen NYC (@CitizenApp_NYC) September 17, 2018