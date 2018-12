Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πλέον αγαπημένα πρόσωπα των βρετανικών ταμπλόιντ και η εγκυμοσύνη της έχει… βάλει το λιθαράκι της για να είναι ακόμη μεγαλύτερο το ενδιαφέρον για την Μέγκαν Μαρκλ.

Η δούκισσα του Σάσεξ της Βρετανίας, αστειεύτηκε λέγοντας πως νιώθει «πολύ έγκυος», κατά τη διάρκεια μιας σόλο επίσημης επίσκεψης σήμερα, μία ημέρα αφότου ο πατέρας της μονοπώλησε τα πρωτοσέλιδα, εκλιπαρώντας την να έρθει σε επαφή μαζί του.

Η 37χρονη Μέγκαν, που περιμένει το πρώτο παιδί της με τον σύζυγό της πρίγκιπα Χάρι την Άνοιξη του 2019, έδωσε το παρόν στη γιορτή που οργανώθηκε ενόψει των Χριστουγέννων σε ένα κέντρο περίθαλψης και φροντίδας για πρόσωπα που εργάστηκαν στο παρελθόν στη βιομηχανία του θεάματος.

Ερωτηθείσα από κάποιον από τους ενοίκους πώς νιώθει, η Μαρκλ απάντησε «πολύ καλά». Κατόπιν, χάιδεψε την κοιλιά της και πρόσθεσε «είμαι πολύ έγκυος σήμερα».

A quick touch of her baby bump and Meghan says she is feeling ‘very good’. pic.twitter.com/tvZkbnqXCW

— Rebecca English (@RE_DailyMail) December 18, 2018