Κόσμος

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ναυτιλιακές εταιρείες να μην πληρώνουν τα διόδια του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Η κίνηση έρχεται καθώς το Ιράν έστειλε την τελευταία του πρόταση για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σε Πακιστανούς μεσολαβητές
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν / REUTERS

Όποιες ναυτιλιακές πληρώνουν το Ιράν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ, ακόμη μέσω φιλανθρωπικών δωρεών σε οργανισμούς όπως η Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου, κινδυνεύουν με τιμωρητικά μέτρα, προειδοποίησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Το Ιράν έχει προτείνει τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ να καταβάλουν χρήματα – δηλαδή διόδια – στο πλαίσιο προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και είναι αρμόδιο για τη διαχείριση οικονομικών κυρώσεων, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν γνώση των ιρανικών απειλών για τη ναυσιπλοΐα και των απαιτήσεων για πληρωμές για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς το Ιράν έστειλε την τελευταία του πρόταση για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σε Πακιστανούς μεσολαβητές, μια κίνηση που θα μπορούσε να αναπτερώσει τις ελπίδες για την άρση του αδιεξόδου στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Ιράν.

Η OFAC τόνισε ότι οι απαιτήσεις της Τεχεράνης μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορες επιλογές πληρωμής, όπως παραστατικό νόμισμα, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, αντισταθμιστικά οφέλη, άτυπες ανταλλαγές ή άλλες πληρωμές σε είδος, όπως φιλανθρωπικές δωρεές που γίνονται στην Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου, Bonyad Mostazafan ή σε λογαριασμούς ιρανικών πρεσβειών.

«Η OFAC εκδίδει αυτήν την προειδοποίηση για να προειδοποιήσει τους Αμερικανούς και μη Αμερικανούς πολίτες σχετικά με τους κινδύνους κυρώσεων που ενέχει η πραγματοποίηση αυτών των πληρωμών προς το ιρανικό καθεστώς ή η αναζήτηση εγγυήσεων από αυτό», ανέφερε. «Αυτοί οι κίνδυνοι υπάρχουν ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

