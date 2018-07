Μέγκαν Μαρκλ: Η σέξι θεία που έγινε θειά

Η Μέγκαν Μαρκλ από τότε που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι άλλαξε δραματικά τις εμφανίσεις της. Δε θυμίζει σε τίποτα τη σέξι ηθοποιό του Suits. Πάντα κομψή αλλά με επιλογές που θα μπορούσε να επιλέξει σε μια πολύ μεγαλύτερη ηλικία.

Στη βάφτιση του μικρού πρίγκιπα Λούις, η λαμπερή ηθοποιός τράβηξε τα βλέματα πάνω της με ένα φόρεμα Ralph Lauren σε πράσινη απόχρωση.

Η Μέγκαν Μαρκλ φορούσε πράσινα παπούτσια από σουέντ και είχε ανά χείρας ένα ζευγάρι πράσινα δερμάτινα γάντια.

Η δούκισσα του Σάσεξ επέλεξε για την επίσημη εμφάνισή της ένα καπέλο Stephen Jones για την εμφάνισή της στο παρεκκλήσι του παλατιού St James.

Members of the Royal Family arrive at St James’s Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 9, 2018