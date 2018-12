Μέι: Πριν την 21η Ιανουαρίου η ψηφοφορία για το Brexit

Η ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο για την έγκριση της Συμφωνίας Αποχώρησης θα διεξαχθεί σίγουρα πριν από τις 21 Ιανουαρίου, δήλωσε σήμερα μια εκπρόσωπος της Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι.

Η εκπρόσωπος της Μέι επιβεβαίωσε ότι η ψηφοφορία αυτή δεν πρόκειται να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα αλλά “θα συμβεί όσο το δυνατόν συντομότερα” μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής των Κοινοτήτων και “προφανώς πριν από την 21η Ιανουαρίου”.

Η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μέχρι τις 7 Ιανουαρίου.

Εάν οι Βρετανοί απλά μπορούσαν να αποφασίσουν σχετικά με το τι θέλουν για το Brexit, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθούσε αυτό να συμβεί, έγραψε σήμερα η Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε, η πρόεδρος της Λιθουανίας, σε ένα tweet που έστειλε στο πλαίσιο της Σύνοδου Κορυφής της ΕΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Χριστουγεννιάτικη ευχή για το Brexit: Επιτέλους αποφασίστε τί πραγματικά θέλετε και ο Άγιος Βασίλης θα σας το φέρει» αναφέρει η Γκριμπαουσκάιτε, την ώρα που η Τερέζα Μέι ξεκίνησε ήδη τις συνομιλίες με τους 27 Ευρωπαίους ηγέτες στις Βρυξέλλες.

#Brexit Christmas wish: finally decide what you really want and Santa will deliver pic.twitter.com/lJziZsahry

— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) December 13, 2018