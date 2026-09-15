Γαλλία: Αστυνομικός πετάει 29χρονο με το κεφάλι στο έδαφος – Πέθανε 13 μέρες μετά

Έρευνα ξεκίνησε στη Γαλλία για τον θάνατο ενός 29χρονου ο οποίος κατέληξε 13 ημέρες αφού αστυνομικός τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει με το κεφάλι στο έδαφος. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Καρκασόν μετά από μουσικό φεστιβάλ στις 21 Ιουνίου με τον 29χρονο που ονομαζόταν Γιουσούφ να αφήνει την τελευταία του πνοή 13 ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε.

Μέχρι τη δημοσιοποίηση του βίντεο η εισαγγελία της Καρκασόν στη Γαλλία ανέφερε ότι «με βάση την παρούσα κατάσταση της έρευνας, δεν υπάρχει (…) αιτιώδης σύνδεση μεταξύ των γεγονότων που καταγράφηκαν και του θανάτου που σημειώθηκε 13 ημέρες αργότερα.

Έρευνα για τα αίτια του θανάτου διεξάγεται, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 απέκλεισε οποιονδήποτε ύποπτο τραυματισμό που να υποδηλώνει την παρέμβαση τρίτου προσώπου και έδειξε ως πιθανότερη την τοξική αιτία».

Το σοκαριστικό βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες:

Video has emerged of a French police officer violently throwing a 29-year-old homeless man named as Youssef E to the ground during a music festival.



Youssef died 13 days later, and a judicial investigation for "intentional violence" has been opened against the officer. pic.twitter.com/n5VDx43ILy — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 14, 2026

Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο η εισαγγελία έχει παρέπεμψε την υπόθεση στο παράρτημα της Γενική Επιθεώρηση Εργασίας στη Μασσαλία «για δικαστική έρευνα με αντικείμενο εκ προθέσεως άσκηση βίας από πρόσωπο που ασκεί δημόσια εξουσία».

Μιλώντας στο BFMTV, ο αδελφός του θύματος, Χαμζά, είπε «ο αδελφός μου δεν ήταν άστεγος. Είχε το δικό του δωμάτιο στο σπίτι των γονιών μας, το οποίο είναι 130 τετραγωνικά μέτρα. Δεν ήταν ούτε τοξικομανής. Είχε καπνίσει κάνναβη και είχε πιει με τους φίλους του στη Γιορτή της Μουσικής, αυτό ήταν όλο»

Είχε προηγηθεί η διαρροή από την εισαγγελία που έκανε λόγο για «γνωστό ιστορικό χρήσης πολλαπλών ουσιών» και ότι ο νεαρός ζούσε στον δρόμο από την ηλικία των 16 ετών.