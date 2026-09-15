Ουκρανικές επιθέσεις στο Ντονέτσκ – Η Ρωσία χαιρετίζει την ιδέα Τραμπ για τερματισμό των βομβαρδισμών σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Μπορεί τα βλέμματα του κόσμου να είναι πλέον στραμμένα στις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να υπάρχει, με τις δύο πλευρές να μην έχουν βρει ακόμη κάποια λύση για να τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν επίθεση στο βόρειο τμήμα της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, το επίκεντρο σφοδρών μαχών στη διάρκεια του πολέμου που μετρά ήδη πάνω από 4 χρόνια, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής.

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Το τρίτο σώμα στρατού εκκαθάρισε μια περιοχή 75 τετραγωνικών χιλιομέτρων από ρωσικές ομάδες διείσδυσης και ανακατέλαβε επιπλέον 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δήλωσε ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι, που είναι επικεφαλής της άμυνας της Ουκρανίας στην περιοχή από τον περασμένο μήνα.

Ο Μπιλέτσκι δήλωσε ότι η περιοχή βρίσκεται βόρεια από τα βασικά προπύργια στην περιοχή –την λεγόμενη «ζώνη των φρουρίων» των πόλεων Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, η κατάληψη των οποία θα φέρει τη Ρωσία πιο κοντά στον στόχο της για κυριαρχία των δυνάμεών της σε όλη την περιοχή.

«Το τρίτο σώμα στρατού ξεκίνησε επιχείρηση επίθεσης σε αυτή την κατεύθυνση. Η επιχείρηση ονομάζεται “Βιβάλντι”», δήλωσε ο Μπιλέτσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram.

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Ο Μπιλέτσκι δήλωσε ότι τα στρατεύματά του προκάλεσαν προβλήματα στη ρωσική στρατιωτική επιμελητεία, εκκαθάρισαν τρία χωριά και την περιοχή γύρω από ένα τέταρτο. Ένα χωριό, το Σερντνίε, είναι πλέον υπό πλήρη ουκρανικό έλεγχο.

Η περιφέρεια του Ντονέτσκ έχει βιώσει κάποιες από τις σφοδρότερες μάχες του πολέμου. Η Ρωσία θέλει να την ελέγξει ολόκληρη, κάτι που αποτελεί το βασικό εδαφικό αίτημα της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις που έχουν περιέλθει σε τέλμα, αλλά που οι ΗΠΑ θέλουν να επανεκκινήσουν, με τους απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ να επισκέπτονται τη Μόσχα και το Κίεβο αυτό τον μήνα.

Η συνολική προέλαση της Ρωσίας επιβραδύνθηκε φέτος, αλλά οι δυνάμεις της πλησιάζουν απειλητικά πόλεις από τον νότο και διεισδύουν βαθύτερα στην ανατολική πόλη της Κονστιαντινίβκα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει τους ισχυρισμούς του Μπιλέτσκι. Ο ανεξάρτητος καθορισμός των γραμμών εδαφικού ελέγχου στην Ουκρανία είναι δύσκολος εξαιτίας της χρήσης των drones στον πόλεμο που έχει δημιουργήσει μια ευρεία, έρημη «ζώνη θανάτου» κατά μήκος του μετώπου.

Τα αναφερόμενα κέρδη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ έρχονται να προστεθούν στην προέλαση της Ουκρανίας νωρίτερα φέτος στα νοτιοανατολικά, όπου το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ανέκτησε περισσότερα από 700 τετραγ. χιλιόμετρα εδάφους στη διάρκεια αντεπίθεσης που διήρκησε μήνες.

Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Τραμπ για ανακωχή

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη 15.09.2026 ότι χαιρετίζει πρόταση των ΗΠΑ για συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία για να τερματιστούν οι επιθέσεις της μιας χώρας στις ενεργειακές υποδομές της άλλης, προσθέτοντας ότι πρέπει να αρθούν οι «παράνομες» κυρώσεις στις ρωσικές προμήθειες ενέργειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Δευτέρα 14.09.2026, ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν η μια τις ενεργειακές υποδομές της άλλης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε παράλληλα σήμερα ότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει να πολεμάει κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε ενδεχόμενων συνομιλιών διεξαχθούν για την Ουκρανία.

Η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως τη χαρακτηρίζει η Ρωσία, στην Ουκρανία θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τέτοιου είδους, τόνισε ο Λαβροφ, δίνοντας έτσι το μήνυμα, ότι ο πόλεμος δεν αναμένεται να τερματιστεί άμεσα.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι το σημείο έναρξης για συνομιλίες θα πρέπει να είναι η κατάπαυση του πυρός.

Στο μεταξύ επικαλούμενο τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε σήμερα ότι ο Λαβρόφ προγραμματίζει να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.