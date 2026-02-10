Κόσμος

Μεξικό: Τρεις νεκροί από έκρηξη αγωγού πετρελαίου – Αναφορές για έξι τραυματίες

Η έκρηξη συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνήθους διαδικασίας καθαρισμού και συντήρησης εσωτερικών σωληνώσεων
Αστυνομία του Μεξικό
Chancey Bush/The Albuquerque Journal via AP

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν μετά από σφοδρή έκρηξη αγωγού πετρελαϊκής εταιρείας στο Μεξικό.

Μια έκρηξη σε αγωγό της Petróleos Mexicanos (Pemex) που καταγράφηκε στο δήμο El Barrio de la Soledad, στην περιοχή Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, στο Μεξικό είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες που έδωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Salomón Jara Cruz. Το συμβάν ενεργοποίησε μια επιχείρηση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή και συνεχίζονται οι εργασίες ασφάλειας και μετριασμού των κινδύνων.

Η έκρηξη προκλήθηκε από έναν αγωγό της Pemex που βρισκόταν σε διαδικασία συντήρησης και εσωτερικού καθαρισμού των σωληνώσεων. Η έκρηξη και η πυρκαγιά στοίχισαν τη ζωή σε τρία άτομα και έξι άλλα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής κυβέρνησης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές για ιατρική αξιολόγηση, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο για να διενεργήσουν έλεγχο πυρκαγιάς, μετριασμό του κινδύνου και ασφάλιση της περιοχής.

Οι κρατικές αρχές ανέφεραν ότι διατηρούν συντονισμό με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και την Pemex για την παρακολούθηση του περιστατικού και την αξιολόγηση πιθανών πρόσθετων κινδύνων.

Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά στο οικόπεδο όπου βρίσκεται ο σταθμός άντλησης. Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία έχει ήδη ανταποκριθεί στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε πλήρη διαδικασία ασφάλειας, μετριασμού κινδύνων και προστασίας από τις αρχές.

Η πετρελαϊκή εταιρεία ανέφερε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και η ίδια η εταιρεία έχουν αποκλείσει την περιοχή και έχουν ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Η Κρατική Συντονιστική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κινδύνων, από την πλευρά της, ενημέρωσε ότι οι έξι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε ιδιωτικές κλινικές για να εξεταστούν από γιατρό.

