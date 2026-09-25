Μελάνια Τραμπ και Πενγκ Λιγιουάν: Η στιλιστική «μονομαχία» στον Λευκό Οίκο – Ο τεράστιος φιόγκος, το παντελόνι με παιώνιες και το κόκκινο της Κίνας

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στη μόδα, την παράδοση αλλά και τον δημόσιο ρόλο τους ανέδειξαν η Μελάνια Τραμπ και η Πενγκ Λιγιουάν κατά την επίσημη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ και το επίσημο δείπνο που παρέθεσαν προς τιμήν του ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του στον Λευκό Οίκο. Η Μελάνια Τραμπ, πάντα εντυπωσιακή, κινήθηκε περισσότερο προς τη σύγχρονη, πειραματική προσέγγιση της μόδα και σε ασπρόμαυρους τόνους, ενώ η Πενγκ Λιγιουάν επέλεξε να ενσωματώσει την κινεζική παράδοση σε μια σύγχρονη εμφάνιση ντυμένη στα κόκκινα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Οι δύο πρώτες κυρίες βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο για τις κοινές τους εμφανίσεις, αλλά και για τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να συνδυάσουν την παράδοση με τη σύγχρονη μόδα στέλνοντας η καθεμία τα δικά της μηνύματα στον Λευκό Οίκο. Η εμφάνιση της Μελάνια και ο συμβολισμός της παιώνιας Για το επίσημο δείπνο, η Μελάνια Τραμπ επέλεξε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή εμφάνιση, αποφεύγοντας την κλασική μακριά βραδινή τουαλέτα. Φόρεσε μαύρο παντελόνι από μπροκάρ του οίκου Dolce & Gabbana, διακοσμημένο με ανάγλυφο μοτίβο παιώνιας, ασορτί μεταξωτή ζώνη και λευκή μεταξωτή μπλούζα Saint Laurent από ποπλίνα, με έναν εντυπωσιακά μεγάλο φιόγκο. Το σύνολο ολοκλήρωσαν μαύρες γόβες Christian Louboutin. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μελάνια με λευκό τεράστιο φιόγκο και παντελόνι με μοτίβο παιώνιας / REUTERS / Evelyn Hockstein

Τραμπ και Μελάνια στην είσοδο του Λευκού Οίκου / REUTERS/Kylie Cooper

Η επιλογή του παντελονιού δεν ήταν απλώς μια στιλιστική διαφοροποίηση. Το μοτίβο της παιώνιας αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στην κινεζική κουλτούρα. Η παιώνια, γνωστή ως «βασίλισσα των λουλουδιών» στην Κίνα, συνδέεται παραδοσιακά με τον πλούτο, την ευημερία, την ευγένεια και την ομορφιά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, υποδέχθηκαν τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν για δείπνο στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Kylie Cooper

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν / REUTERS / Evelyn Hockstein

Η εμφάνιση εντάσσεται, παράλληλα, σε μια ευρύτερη τάση που έχει υιοθετήσει η Μελάνια τα τελευταία χρόνια, με έντονη παρουσία κοστουμιών στις επίσημες εμφανίσεις της και και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πιο σύγχρονης προσέγγισής της στην επίσημη ένδυση. SEE IT: President Trump pushes Melania Trump off the red carpet after being instructed to walk a straight line, failing both small assignments. WATCH pic.twitter.com/XzFV6Gzp26 — Simon Ateba (@simonateba) September 24, 2026 Υπενθυμίζεται ότι είχε επιλέξει επίσης κοστούμι Dolce & Gabbana για το επίσημο πορτρέτο της στον Λευκό Οίκο. Η Πενγκ Λιγιουάν με έντονο κινεζικό στοιχείο Από την πλευρά της, η σύζυγος του Κινέζου προέδρου Σιν Τζινπίνγκ, η Πενγκ Λιγιουάν επέλεξε μια εμφάνιση που παρέπεμπε πολύ πιο άμεσα στην κινεζική παράδοση. Η 63χρονη πρώτη κυρία της Κίνας εμφανίστηκε με μακριά, βαθιά κόκκινη δημιουργία, με ψηλό γιακά, την οποία συνδύασε με δύο σειρές λευκών μαργαριταριών και μαύρο clutch με χρυσή λεπτομέρεια.

Με κάθε επισημότητα και μεγαλοπρέπεια το δείπνο Τραμπ-Σι στον Λευκό Οίκο /REUTERS / Evelyn Hockstein

Το κόκκινο αποτελεί ιδιαίτερα συμβολικό χρώμα στην κινεζική κουλτούρα και συνδέεται με την ευημερία και την καλή τύχη. Η Πενγκ, πρώην διάσημη σοπράνο στην Κίνα, έχει εδώ και χρόνια εξελιχθεί σε αναγνωρίσιμη παρουσία στον χώρο της μόδας. Οι εμφανίσεις της συχνά συνδυάζουν παραδοσιακά κινεζικά στοιχεία με σύγχρονες γραμμές, ενώ αρκετές από τις δημιουργίες που έχει φορέσει έχουν συνδεθεί με την Κινέζα σχεδιάστρια Ma Ke, η οποία είναι γνωστή για τη χρήση βιώσιμων υλικών και παραδοσιακών τεχνικών.

Το αμερικανικό προεδρικό ζεύγος ποζάρει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του / REUTERS/Evelyn Hockstein

Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο εμφανίσεις ήταν εμφανής: η Πενγκ επέλεξε να αναδείξει την κινεζική πολιτιστική ταυτότητα μέσα από τη μόδα, ενώ η Μελάνια κινήθηκε σε μια περισσότερο σύγχρονη και διεθνή αισθητική, ενσωματώνοντας ωστόσο ένα διακριτικό κινεζικό σύμβολο στο σύνολό της. Η συνάντηση στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι δύο γυναίκες είχαν επισκεφθεί το Smithsonian National Museum of Asian Art, όπου περιηγήθηκαν σε εκθέσεις κινεζικής τέχνης και πολιτισμού. Melania Trump and Madame Peng are touring the Smithsonian Museum of Asian Art.pic.twitter.com/i90yfhD4kM — Open Source Intel (@Osint613) September 24, 2026 Για την επίσκεψη, η Μελάνια επέλεξε ένα ανθρακί, ελαφρύ τουίντ κοστούμι Alexander McQueen από σακάκι και φούστα, με ψηλό και ασύμμετρο γιακά, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες Christian Louboutin. Η Πενγκ, από την άλλη, φορούσε ένα μπλε φόρεμα εμπνευσμένο από το παραδοσιακό κινεζικό cheongsam ή qipao, με ψηλό γιακά Mandarin και μία διακριτική ασημένια λουλουδένια καρφίτσα.

Μελάνια Τραμπ και Πενγκ Λιγιουάν / Finn Gomez/Pool via REUTERS

Μελάνια Τραμπ και Πενγκ Λιγιουάν σε ευχάριστη διάθεση / Finn Gomez / Pool via REUTERS

Οι δύο Πρώτες Κυρίες / Finn Gomez / Pool via REUTERS

Οι δύο εμφανίσεις παρουσίαζαν αυτή τη φορά μια ενδιαφέρουσα ομοιότητα. Οι αυστηρές γραμμές του σακακιού της Μελάνιας δημιουργούσαν οπτική συγγένεια με το παραδοσιακό ένδυμα της Πενγκ, ενώ και οι δύο κινήθηκαν με παρόμοιο τρόπο στους χώρους του μουσείου. Η επίσκεψη δεν περιορίστηκε στην επίσημη ξενάγηση. Οι δύο πρώτες κυρίες έδειξαν να απολαμβάνουν την κοινή τους παρουσία, ενώ αντάλλαξαν χαμόγελα και συνομίλησαν χαμηλόφωνα κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

Μελάνια Τραμπ και Πενγκ Λιγιουάν παρακολούθησαν μαθητές του Hope Chinese School να ερμηνεύουν τραγούδια στα αγγλικά και τα κινεζικά / Finn Gomez / Pool via REUTERS