Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ σε δείπνο στον Λευκό Οίκο: «Ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Με ένα επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο που του παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (24.09.2026) η επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η βραδιά στον Λευκό Οίκο είχε έντονο συμβολισμό με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ να στέλνουν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας, μετά τις συνομιλίες τους για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι δύο χώρες «ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα», ενώ ο Κινέζος ηγέτης κάλεσε τις δύο πλευρές να αναζητήσουν «έναν νέο τρόπο συνύπαρξης μεγάλων χωρών».

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Πίσω από το σκηνικό υψηλού συμβολισμού, ωστόσο, εξακολουθούν να βρίσκονται οι βαθιές διαφωνίες και οι ανταγωνισμοί που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των δύο μεγάλων δυνάμεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, υποδέχθηκαν τον Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, στον Λευκό Οίκο, παρουσία περίπου 100 σημαντικών εκπροσώπων της αμερικανικής επιχειρηματικής και τεχνολογικής σκηνής. Μεταξύ των προσκεκλημένων βρίσκονταν ο Έλον Μασκ της Tesla, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI.

Η παρουσία κορυφαίων στελεχών της αμερικανικής τεχνολογίας ανέδειξε τη βαρύτητα που έχουν στις διμερείς σχέσεις ζητήματα όπως το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογική συνεργασία, σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσινγκτον και Πεκίνο παραμένουν ανταγωνιστές σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς.

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Το δώρο του Τραμπ και το μενού του δείπνου

Πριν περάσουν στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, οι δύο ηγέτες στάθηκαν μαζί με τις συζύγους τους μπροστά στις κάμερες, αντάλλαξαν χειραψίες και πόζαραν για τις καθιερωμένες φωτογραφίες, ενώ περπάτησαν και σε κόκκινο χαλί.

President Donald J. Trump and the First Lady Greet President Xi and Madame Peng for a State Dinner. pic.twitter.com/I0AGChHx4c — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

Στο πλαίσιο της επίσημης υποδοχής, ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στον Σι Τζινπίνγκ ένα ειδικά κατασκευασμένο άγαλμα φαλακρού αετού, του εθνικού συμβόλου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το επίσημο δείπνο περιλάμβανε βελουτέ κίτρινης κολοκύθας, λαβράκι με κρούστα από σουσάμι και επιδόρπιο βανίλιας, το οποίο συνοδευόταν από παγωτό με μέλι του Λευκού Οίκου.

.@POTUS presents President Xi with a custom-made statue of a bald eagle 🦅 pic.twitter.com/CweqKmOI4U — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 25, 2026

Σι: «Να βρούμε έναν νέο τρόπο για τις μεγάλες χώρες να συνυπάρχουν»

Ο πρόεδρος της Κίνας σε ομιλία του τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα μπορούν να βρουν κοινό έδαφος και υπογράμμισε την ανάγκη υπεύθυνης στάσης από τις δύο πλευρές.

«Οι στόχοι των ΗΠΑ και της Κίνας μπορούν να είναι αμοιβαία ενισχυτικοί και οι δύο πλευρές πρέπει να ενεργούν υπεύθυνα», και κάλεσε τις δύο χώρες να εξερευνήσουν «μια νέα προσέγγιση για το πώς οι μεγάλες χώρες συνυπάρχουν». Παράλληλα έκανε λόγο για την ανάγκη οικοδόμησης μιας σχέσης «στρατηγικής σταθερότητας».

Σχετικά με τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Σι υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές είχαν «ειλικρινείς και σε βάθος ανταλλαγές απόψεων», οι οποίες ενίσχυσαν την κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών.

Xi Jinping to Trump:



The friendship between the two peoples is a worthy cause that holds great promise. Let us join hands and move forward side by side.



Together, let us nurture the beautiful flowers of Sino-U.S. friendship. Together, let us write a new chapter in our friendly… pic.twitter.com/i9gRimaiBp — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

Στάθηκε και στη συνεργασία των δύο χωρών στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο απέναντι στην Ιαπωνία, αλλά και για τη διπλωματία του «πινγκ πονγκ» που άνοιξε τον δρόμο για την προσέγγιση επί προεδρίας Ρίτσαρντ Νίξον. Ο Κινέζος πρόεδρος έκλεισε την ομιλία του με μια πρόποση υπέρ της υγείας του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, αλλά και της συνέχισης της προόδου στις διμερείς σχέσεις.

Τραμπ: «Δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ τόσο καλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη σειρά του μίλησε για τις σχέσεις των δύο χωρών σημειώνοντας ότι «δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ τόσο καλά», και ευχαρίστησε τον Σι Τζινπίνγκ για την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ομιλία του είχε περισσότερο τον χαρακτήρα δείπνου παρά μιας επίσημης πολιτικής τοποθέτησης, με τον Τραμπ να κάνει αναφορά στην ιστορική σημασία των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

"President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship actually, built on the mutual respect and the vital interests of our people."



President Trump welcomes President Xi Jinping, Madame Peng Liyuan, and the Chinese delegation to the White House to begin their… pic.twitter.com/48bcpMGRGC — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ακόμη μία συμβολική κίνηση από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ κάλεσε τους προσκεκλημένους να επισκεφθούν το εργοτάξιο της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, έργο προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων δολαρίων, λέγοντας ότι, προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ, θα ήταν οι πρώτοι που θα πατούσαν στον χώρο.