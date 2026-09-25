Κόσμος

Ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικές περιφέρειες – Νεκρός και τραυματίες

Οκτώ τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, στην Ουλιάνοφσκ - Ένας νεκρός στο Μπέλγκοροντ
Επίθεση με drones
Πηγή φωτό: Visegrád 24 (X)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νέο κύμα ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκε τα ξημερώματα και το πρωί της Παρασκευής (25/09/2026) σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες προκάλεσαν θύματα και ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Στην περιφέρεια Ουλιάνοφσκ, ο κυβερνήτης Αλεξέι Ρούσκιχ ανακοίνωσε ότι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ένας άμαχος σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε όταν ουκρανικό drone έπληξε φορτηγό κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε το τοπικό αρχηγείο επιχειρήσεων.

88 drones καταρρίφθηκαν στο Βορονέζ

Στο Βορονέζ, ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Γκούσεφ δήλωσε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 88 drones πάνω από την περιφερειακή πρωτεύουσα και τουλάχιστον έξι ακόμη περιοχές.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι πληροφορίες προέρχονται από τις ρωσικές περιφερειακές αρχές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

«Μαζική» επίθεση στην περιφέρεια Περμ

Στην περιφέρεια Περμ, ο κυβερνήτης Ντμίτρι Μαχόνιν ανέφερε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας και κινητές ομάδες πυρός αντιμετώπιζαν «μαζική» επίθεση drones.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος ήταν βιομηχανική εγκατάσταση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα. Στο σημείο επιχειρούσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, ρωσικές αρχές ανέφεραν επιθέσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, σε μια νέα νύχτα έντονης δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ζημιές σε διυλιστήριο στο Ροστόφ

Στην περιφέρεια Ροστόφ, ο κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ ανέφερε ότι περίπου 50 drones καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα. Παράλληλα, επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε ζημιές στο διυλιστήριο του Νοβοσαχτίνσκ, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι εργασίες του.

Οι αναφορές εντάσσονται σε μια ευρύτερη κλιμάκωση των επιθέσεων με drones μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις να βρίσκονται όλο και συχνότερα στο επίκεντρο. Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις ρωσικές αναφορές για τις επιθέσεις και τις ζημιές.

Η νέα επίθεση καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Στις 20 Σεπτεμβρίου, ουκρανικά drones είχαν πλήξει και εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Μόσχας, ενώ η επίθεση είχε προκαλέσει και θανάτους στην ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
203
182
170
155
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αντόνιο Ταγιάνι: «Οι γυναίκες με μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες» – Σάλος στην Ιταλία
«Ωραίο να παντρευτεί κανείς μια εντυπωσιακή γυναίκα», είπε, αλλά μια τέτοια γυναίκα - κατά τον Ταγιάνι - ενδέχεται να «έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων, να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, και να έχει την τάση να απατά».
Αντόνιο Ταγιάνι 5
Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ σε δείπνο στον Λευκό Οίκο: «Ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Στο πλαίσιο της επίσημης υποδοχής, ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στον Σι Τζινπίνγκ ένα ειδικά κατασκευασμένο άγαλμα φαλακρού αετού, του εθνικού συμβόλου των Ηνωμένων Πολιτειών
Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ
Newsit logo
Newsit logo