Ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικές περιφέρειες – Νεκρός και τραυματίες

Νέο κύμα ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκε τα ξημερώματα και το πρωί της Παρασκευής (25/09/2026) σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες προκάλεσαν θύματα και ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιφέρεια Ουλιάνοφσκ, ο κυβερνήτης Αλεξέι Ρούσκιχ ανακοίνωσε ότι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ένας άμαχος σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε όταν ουκρανικό drone έπληξε φορτηγό κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε το τοπικό αρχηγείο επιχειρήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING:



Ukraine is absolutely hammering the NPP Zavod Iskra Plant in Ulyanovsk tonight.



The plant,Coates 800 km from Ukraine’s border, manufactures semiconductor components and other electronic parts Russian weapon systems, including Kh-59M2/M2A guided missiles, Pantsir… — Visegrád 24 (@visegrad24) September 25, 2026

88 drones καταρρίφθηκαν στο Βορονέζ

Στο Βορονέζ, ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Γκούσεφ δήλωσε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 88 drones πάνω από την περιφερειακή πρωτεύουσα και τουλάχιστον έξι ακόμη περιοχές.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι πληροφορίες προέρχονται από τις ρωσικές περιφερειακές αρχές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

«Μαζική» επίθεση στην περιφέρεια Περμ

Στην περιφέρεια Περμ, ο κυβερνήτης Ντμίτρι Μαχόνιν ανέφερε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας και κινητές ομάδες πυρός αντιμετώπιζαν «μαζική» επίθεση drones.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος ήταν βιομηχανική εγκατάσταση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα. Στο σημείο επιχειρούσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Footage of a Ukrainian attack drone slamming into Russia's Perm oil refinery this morning, sparking a major fire. pic.twitter.com/fKsafKkrj5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 25, 2026

Παράλληλα, ρωσικές αρχές ανέφεραν επιθέσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, σε μια νέα νύχτα έντονης δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ζημιές σε διυλιστήριο στο Ροστόφ

Στην περιφέρεια Ροστόφ, ο κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ ανέφερε ότι περίπου 50 drones καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα. Παράλληλα, επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε ζημιές στο διυλιστήριο του Νοβοσαχτίνσκ, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι εργασίες του.

Οι αναφορές εντάσσονται σε μια ευρύτερη κλιμάκωση των επιθέσεων με drones μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις να βρίσκονται όλο και συχνότερα στο επίκεντρο. Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις ρωσικές αναφορές για τις επιθέσεις και τις ζημιές.

Η νέα επίθεση καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Στις 20 Σεπτεμβρίου, ουκρανικά drones είχαν πλήξει και εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Μόσχας, ενώ η επίθεση είχε προκαλέσει και θανάτους στην ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας.