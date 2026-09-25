Βρετανία: Μυστήριο με τον θάνατο 12χρονης που βρέθηκε απαγχονισμένη – «Ζούσε τη νύχτα πάνω από το κινητό και κοιμόταν τη μέρα»

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τον θάνατο μιας 12χρονης μαθήτριας στην Βρετανία, η οποία βρέθηκε απαγχονισμένη στο σπίτι της κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Μια αλλαγή σχολείου, συχνές απουσίες από τα μαθήματα και πολλές ώρες απομόνωσης στο δωμάτιό της συνθέτουν την εικόνα των τελευταίων μηνών της 12χρονης μαθήτριας Άντζελ Καράντζα, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Πουλ του Ντόρσετ, στη Βρετανία.

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Η υπόθεση εξετάστηκε σε έρευνα του ιατροδικαστή στο Μπόρνμουθ, με τις καταθέσεις της οικογένειας και των φίλων της να ρίχνουν φως στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το κορίτσι μετά τη μετάβασή του από το δημοτικό στο Cornerstone Academy, ένα σχολείο περίπου 600 μαθητών.

Η Άντζελ είχε χαρακτηριστεί «υπόδειγμα μαθήτριας» στο δημοτικό. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν κατά την έρευνα, δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο νέο σχολικό περιβάλλον, άρχισε να χάνει αρκετά μαθήματα και η επίδοσή της επηρεάστηκε.

Λίγο πριν από τον θάνατό της, στις 17 Μαρτίου, φέρεται μάλιστα να είχε πει σε φίλη της ότι «θα προτιμούσε να βρίσκεται στην κόλαση παρά στο σχολείο».

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«Σχεδόν ζούσε μόνο τη νύχτα»

Ο πατέρας της, Έλιουντ Ματίντι, περιέγραψε μια σταδιακή αλλαγή στη συμπεριφορά της κόρης του. Όπως κατέθεσε, η 12χρονη είχε αρχίσει να απομονώνεται περισσότερο και να περνά πολλές ώρες χρησιμοποιώντας το κινητό της, παρακολουθώντας βίντεο στο YouTube και παίζοντας Minecraft.

«Παρατήρησα ότι αποτραβιόταν περισσότερο και περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο κινητό, βλέποντας YouTube και παίζοντας παιχνίδια», ανέφερε.

«Θα την περιέγραφα ως σχεδόν νυχτόβια, κοιμόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν βρισκόταν στο δωμάτιό της, περνούσε όλο τον χρόνο της στο Minecraft», πρόσθεσε.

Ο πατέρας της βρήκε την Άντζελ νεκρή στο υπνοδωμάτιό της στις 7:30 το πρωί της 17ης Μαρτίου. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι το κορίτσι λάμβανε μηνύματα στο Snapchat μέχρι τις 5 τα ξημερώματα.

Οι αρχές εξέτασαν το κινητό Samsung και το tablet της, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν στοιχεία διαδικτυακού εκφοβισμού ή αναζητήσεις που σχετίζονταν με αυτοκτονία.

Η 12χρονη δεν είχε αφήσει κάποιο σημείωμα ούτε, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην έρευνα, είχε μιλήσει σε φίλους της για πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή της.

Οι αναφορές για bullying

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εξετάστηκαν και φίλοι της Άντζελ. Ένα παιδί ανέφερε ότι η 12χρονη είχε δεχθεί bullying από ομάδα κοριτσιών κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς που είχαν περάσει μαζί σε σπίτι.

Άλλη φίλη της μετέφερε στους αστυνομικούς τη φράση της Άντζελ ότι «θα προτιμούσε να βρίσκεται στην κόλαση παρά στο σχολείο».

Μάλιστα, ο πατέρας της πίστευε το τελευταίο διάστημα ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να βελτιώνεται. Η παρουσία της στο σχολείο είχε αυξηθεί και η Άντζελ είχε δημιουργήσει μια παρέα φίλων στη δεύτερη σχολική χρονιά της εκεί.

Ο ιατροδικαστής του Ντόρσετ, Μπρένταν Άλεν, δεν κατέγραψε ως επίσημο συμπέρασμα την αυτοκτονία, επισημαίνοντας ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορούσε να αποσαφηνιστεί η πρόθεση της 12χρονης.

«Η πρόθεσή της δεν εξηγείται από τα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.