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Ιράν: Πρόταση επτά ημερών στις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη έθεσε συγκεκριμένους όρους μέσω διαμεσολαβητών, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών και το άνοιγμα της στρατηγικής θαλάσσιας οδού
Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ / Photo / Reuters
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Το Ιράν έχει προτείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα σχέδιο επτά ημερών, το οποίο προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

Το σχέδιο επτά ημερών προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα της Τεχεράνης.

Την πρόταση αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά μέσω διαμεσολαβητών.

«Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της έβδομης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες», δήλωσε ο Αραγτσί.

Ο Ιρανός υπουργός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέες απαιτήσεις, αλλά για δεσμεύσεις που είχαν περιληφθεί στο πλαίσιο συμφωνίας του Ιουνίου μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι όροι που θέτει η Τεχεράνη

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μεταξύ των προϋποθέσεων περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών ακτών, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.

Οι συγκεκριμένοι όροι είχαν ήδη τεθεί από την Τεχεράνη στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, με το ζήτημα του Ορμούζ να βρίσκεται στο επίκεντρο των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Η πρόταση προβλέπει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ότι μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων θα ακολουθήσει το άνοιγμα του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος και η επανεκκίνηση ευρύτερων συνομιλιών, μεταξύ άλλων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες

Η αμερικανική πλευρά επιβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες διατηρούν επαφές μέσω διαμεσολαβητών. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι οι συνομιλίες είναι «θετικές και εποικοδομητικές».

Αμερικανοί και Ιρανοί εκπρόσωποι πραγματοποίησαν την Τρίτη έμμεσες συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην πρώτη σημαντική διπλωματική επαφή μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και μήνες.

Το σχέδιο των επτά ημερών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές αγορές. Το πέρασμα αποτελεί βασική οδό μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν ήδη επηρεάσει το κόστος και τις διαδρομές των θαλάσσιων μεταφορών.

Η πρόταση της Τεχεράνης μεταφέρει πλέον το βάρος των διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν οι αμερικανικές αρχές θα αποδεχθούν τους όρους που θέτει το Ιράν.

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