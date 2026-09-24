Κόσμος

Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ πρέπει να αποφασίσουν αν θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν ή όχι

Ο Ιρανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ήθελε να εμπλακεί στον πόλεμο αυτό, αλλά ήταν και παραμένει «αποφασισμένη να αμυνθεί»
Ο Ιρανός Πρόεδρος, Masud Pezeshkian
Credit Image: © Ο Ιρανός Πρόεδρος, Masud Pezeshkian via ZUMA Press Wire
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Στις ΗΠΑ επαφίεται να αποφασίσουν αν θα τερματίσουν ή όχι τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μασούντ Πεζεσκιάν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.09.2026).

Στην κυβέρνηση των ΗΠΑ επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, τόνισε ο Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, τονίζοντας πως δεν ήταν το Ιράν αυτό που τον άρχισε.

Ο Ιρανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ήθελε να εμπλακεί στον πόλεμο αυτό, αλλά ήταν και παραμένει «αποφασισμένη να αμυνθεί».

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