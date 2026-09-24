Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ πρέπει να αποφασίσουν αν θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν ή όχι

Στις ΗΠΑ επαφίεται να αποφασίσουν αν θα τερματίσουν ή όχι τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μασούντ Πεζεσκιάν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.09.2026).

Στην κυβέρνηση των ΗΠΑ επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, τόνισε ο Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, τονίζοντας πως δεν ήταν το Ιράν αυτό που τον άρχισε.

Iranian President Masoud Pezeshkian:



We never sought war. We do not seek war. I deeply believe that humans should not cause the death of another human.



We are supposed to be the chosen beings of creation. When we can resolve issues through dialogue, we shouldn't resort to… pic.twitter.com/m9zjaxLV6y — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Ο Ιρανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ήθελε να εμπλακεί στον πόλεμο αυτό, αλλά ήταν και παραμένει «αποφασισμένη να αμυνθεί».