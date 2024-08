Μελόνι: Ο αγώνας της Άντζελα Καρίνι με την Αλγερινή πυγμάχο δεν ήταν επί ίσοις όροις

Στον αγώνα πυγμαχίας μεταξύ της Ιταλίδας Άντζελα Καρίνι με την Αλγερινή Ιμάνε Κελίφ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (1.8.24) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αναφέρθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωταθλήτρια πυγμαχίας αποσύρθηκε 45 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και δήλωσε ότι «έδωσε μάχη, αλλά εγκατέλειψε μετά από μια ασύλληπτα δυνατή γροθιά».

Η συμμετοχή της Κελίφ στους αγώνες πυγμαχίας γυναικών της Ολυμπιάδας, έχει διχάσει, λόγω της σημαντικής μυϊκής της δύναμης, σχολιαστές και εκπροσώπους εθνικών αντιπροσωπειών.

«Ο αγώνας αυτός δεν έγινε επί ίσιοις όροις, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό», σχολίασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Προσπαθώ εδώ και χρόνια να εξηγήσω ότι ορισμένες θέσεις, όταν φτάνουν στα άκρα, κινδυνεύουν να έχουν αρνητική επίπτωση, κυρίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών», πρόσθεσε η Μελόνι.

Σημειώνεται ότι η Ιμάνι Κελίφ και η Λιν Γιου-Τινγκ από την Ταϊβάν είχαν αποκλειστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA) σε πρόσφατους αγώνες πυγμαχίας, με τη φημολογία ότι οι εξετάσεις τους έδειξαν χρωμοσώματα ΧΥ, τα οποία είναι τα ανδρικά, αντί για τα ΧΧ των γυναικών, αλλά αμφότερες πέρασαν τα τεστ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αγωνίζονται έτσι μέσα σε κατακραυγή εναντίον τους στα social media, η οποία και “φούντωσε” μετά τον αγώνα της Κελίφ με την Καρίνι, αφού η Ιταλίδα δέχθηκε μόλις ένα χτύπημα πριν εγκαταλείψει σε 46 δευτερόλεπτα τον αγώνα, πιθανότατα με σπασμένη μύτη. Η ίδια φέρεται να είπε μάλιστα ότι δεν έχει δεχθεί ποτέ τόσο δυνατό χτύπημα.

