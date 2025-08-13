Συμβαίνει τώρα:
Μελβούρνη: Φρικτό έγκλημα με θύμα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της – Βρέθηκε αποκεφαλισμένος

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο δράστης ήταν γνωστός στο ζευγάρι
Έγκλημα στην Μελβούρνη
Η Αθηνά Γεωργοπούλου και ο σύντροφός της (Πηγή: facebook)

Φρικτό έγκλημα, με θύμα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της, συγκλονίζει από την Δευτέρα (13/08/2025) το Μάουντ Γουέιβερλι, προάστιο της Μελβούρνης.

Η 39χρονη Ελληνοαυστραλή, Αθηνά Γεωργοπούλου η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα κύησης αλλά και ο 50χρονος σύντροφός της, Άντριου Γκαν, βρέθηκαν νεκροί από τις αστυνομικές Αρχές που εισέβαλαν στο σπίτι τους στην Μελβούρνη, μετά από τηλεφώνημα γείτονα.

Ο σύντροφος της Γεωργοπούλου, με τον οποίο ήταν ζευγάρι τα τελευταία τρία χρόνια, βρέθηκε αποκεφαλισμένος, με το κεφάλι του τοποθετημένο πάνω σε έναν πάσσαλο, ενώ η ίδια βρισκόταν ακριβώς δίπλα του.

Δράστης του αποτρόπαιου εγκλήματος φέρεται να είναι ένας 34χρονος άστεγος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη το ίδιο βράδυ. Συνελήφθη μαζί με δύο μεγάλα σκυλιά, λίγες ώρες αργότερα σε κοντινό σιδηροδρομικό σταθμό, σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από τον τόπο της διπλής δολοφονίας.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο δράστης ήταν γνωστός στο ζευγάρι, χαρακτηρίζοντας την διπλή δολοφονία ως «στοχευμένη επίθεση». Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν το κίνητρο και τη σχέση του δράστη με τα θύματα.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν τα γκράφιτι που είναι γραμμένα έξω από το ακίνητο -συμπεριλαμβανομένων των φράσεων «UR Gay», «Enough is Enough», «Betrayal» και «Karma»- συνδέονται με το φρικιαστικό έγκλημα.

Η νεκρή γυναίκα εργαζόταν ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών για διάφορες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και ασφαλίσεων.

Χθες (12/08/2025), η μητέρα της, Πέτι Γεωργοπούλου, απέτισε φόρο τιμής στην κόρη της με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καρδιά μου, έφυγες από τη ζωή τόσο άδικα που ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Τις τελευταίες μέρες ήσουν τόσο χαρούμενη – κάναμε μαζί όνειρα για τη μικρή μας εγγονή που επρόκειτο να φέρεις στη ζωή σου,» έγραψε σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook.

Η θεία της Αθηνάς Γεωργοπούλου, Πάτι Διλβερίδη, είπε ότι η ανιψιά της ήταν ενθουσιασμένη με την προοπτική της μητρότητας και η μητέρα της, Πέτι, είχε συναντήσει πρόσφατα τους γονείς του συντρόφου της για να γιορτάσουν το ευχάριστο αυτό γεγονός.

