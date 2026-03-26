Μπαγκλαντές: Βίντεο με τη στιγμή της πτώσης και της βύθισης λεωφορείου σε ποτάμι – Τουλάχιστον 18 οι νεκροί

Εικόνες που κόβουν την ανάσα στο Μπαγκλαντές, με ένα λεωφορείο με 40 επιβάτες να καταλήγει μέσα σε ποτάμι και να βυθίζεται αμέσως. Στις εικόνες φαίνεται η στιγμή της τραγωδίας και στη συνέχεια ορισμένοι από τους ανθρώπους που έζησαν να καλούν σε βοήθεια στην επιφάνεια του ποταμού. Τα θύματα, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, είναι τουλάχιστον 18. Εκφράζονται φόβοι ότι η «μαύρη λίστα» των θυμάτων μπορεί να μεγαλώσει μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς ακόμα υπάρχουν αγνοούμενοι.

Το δυστύχημα στο Μπαγκλαντές σημειώθηκε γύρω στις 17:15 το απόγευμα της Τετάρτης (25-03-2026) στην πλωτή προβλήτα 3 του λιμανιού Daulatdia, όταν ο οδηγός, την ώρα που προσπαθούσε να βάλει το λεωφορείο σε πλοίο, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα αυτό να πέσει σε ποτάμι και να βουλιάξει αμέσως σε βάθος περίπου 9 μέτρων.

Τα πλάνα στο βίντεο – ντοκουμένο δείχνουν σαστισμένους ανθρώπους στα ανοιχτά παράθυρα καθώς το λεωφορείο χάνεται στα θολά νερά του ποταμού. Ο κόσμος γύρω προσπαθεί να πετάξει σωσίβια και σχοινιά. Οι σκηνές εκείνα τα δευτερόλεπτα ήταν δραματικές.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημέρωσε ότι αρχικά ανασύρθηκαν οι σοροί τεσσάρων ανδρών, δέκα γυναικών και δύο παιδιών – ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Στη συνέχεια ανασύρθηκαν άλλες δύο σοροί επιβατών. Ένας από τους διασωθέντες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ώρες μετά το δυστύχημα, το βυθισμένο λεωφορείο ανασύρθηκε από τον ποταμό με τη βοήθεια σκάφους διάσωσης. Στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχαν πολλαπλές ομάδες δυτών από διάφορες περιοχές της χώρας. «Δύτες εργάζονται στον τόπο του συμβάντος, ενώ περισσότερες ομάδες δυτών αποστέλλονται από τα κεντρικά γραφεία στην Ντάκα», δήλωσε αξιωματούχος.

Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός του λεωφορείου να χάνει τον έλεγχο και να προχωρά ευθεία προς το νερό, περνώντας ανάμεσα στον συγκεντρωμένο κόσμο πριν καταλήξει μέσα στο ποτάμι.

At least 35 passengers are unaccounted for after a bus fell into the Padma River at Daulatdia Ghat in Bangladesh. Two bodies have been recovered as search efforts continue. pic.twitter.com/YZXE2fpO3F — Africa Fact file (@AfricaFactfile) March 26, 2026

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από το Rajbari με περίπου 40 επιβάτες. Λίγο μετά το δυστύχημα, πέντε έως επτά επιβάτες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή.