Νεκρός ο Αλιρεζά Τανγκσίρι: Ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης που ήταν υπεύθυνος για το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ

Τον διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στο Μπαντάρ Αμπάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη αντίδραση ούτε από το Ιράν ούτε από το ισραηλινό στρατό σχετικά με το πλήγμα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο N12, πρόκειται για τον Ιρανό αξιωματούχο που ήταν «υπεύθυνος για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ». Ο Αλιρεζά Τανγκσίρι υπηρετούσε στη θέση του διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης από το 2018. Ήταν διοικητής ναυτικής ταξιαρχίας κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ.

Αργότερα ηγήθηκε της 1ης Ναυτικής Περιφέρειας του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGCN) στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου και το Ισραήλ δήλωσε πως τον σκότωσε.

Ο ρόλος του Τανγκσίρι και το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τανγκσίρι συγκαταλεγόταν στα ελάχιστα υψηλόβαθμα στελέχη που είχαν καταφέρει να επιβιώσουν από προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας που αποδίδονται σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Έμπειρος διοικητής, στη θέση του από το 2018, είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Ιράν να προχωρήσει στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Ασκώντας ασφυκτικό έλεγχο στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ το Ιράν έχει προχωρήσει σε παρεμπόδιση πλοίων που θεωρεί ότι συνδέονται με τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, επιτρέποντας παράλληλα τη διέλευση περιορισμένου αριθμού άλλων.

Σε καιρό ειρήνης, περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, γεγονός που υπογραμμίζει τη γεωστρατηγική της σημασία.

Η πίεση που ασκεί η Τεχεράνη έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση της ναυτιλιακής δραστηριότητας: οι ημερήσιες μεταφορές ενέργειας μέσω των Στενών έχουν μειωθεί κατά 95%. Κανονικά, περίπου 120 πλοία διέρχονται καθημερινά από την περιοχή, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή πλατφόρμα Lloyd’s List. Ωστόσο, από την 1η έως τις 25 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν μόλις 155 διελεύσεις εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Από αυτές, οι 99 αφορούσαν δεξαμενόπλοια πετρελαίου και πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, με τα περισσότερα να κατευθύνονται ανατολικά, εκτός των Στενών. Την Τετάρτη (25.03.2026), καταγράφηκαν μόλις δύο διελεύσεις, και οι δύο με δυτική πορεία.

Το Ιράν φέρεται να δημιουργεί ένα de facto «καθεστώς διοδίων», με ορισμένα πλοία να πληρώνουν ακόμη και σε κινεζικά γουάν προκειμένου να περάσουν από τα Στενά.