Το Ισραήλ έβγαλε από την «λίστα θανάτου» για το Ιράν, τον Αραγτσί και τον Γαλιμπάφ, λέει το Πακιστάν

Εκτός από τον κατάλογο των αξιωματούχων του Ιράν που θέλει να εξουδετερώσει το Ισραήλ, ο Αμπάς Αραγτσί και ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Πρόκειται για μία σημαντική πρόοδο στις σχέσεις Ισραήλ – Ιράν χώρες οι οποίες δεν σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση πάρθηκε μετά από προτροπή του Πακιστάν: χώρα που φαίνεται πως θα παίξει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με Πακιστανό αξιωματούχο, το Ισλαμαμπάντ είπε στις ΗΠΑ πως αν αυτοί οι δύο άνδρες εξουδετερωθούν, τότε δεν θα υπάρχει κανένας για να συνομιλήσουν.

Βάσει αυτού, το Ισραήλ αποφάσισε να αφαιρέσει από την λίστα τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί αλλά και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το Ισραήλ είχε ήδη στα «χέρια» του τις συντεταγμένες των δύο ανδρών.

«Οι Ισραηλινοί είχαν τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξουδετερώσουν, εμείς είπαμε στις ΗΠΑ ότι αν εξουδετερωθούν και αυτοί, τότε δεν θα υπάρχει κανείς για να συνομιλήσουν, οπότε οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να υποχωρήσουν», επεσήμανε ο αξιωματούχος.