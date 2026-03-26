Ισραήλ: Η στιγμή που το Ιράν επιτίθεται με βόμβα διασποράς σε κατοικημένη περιοχή – Τραυματίστηκε ζευγάρι

Από την έκρηξη αναποδογύρισε αυτοκίνητο ενώ ξέσπασε και φωτιά
Καρέ – καρέ η έκρηξη της βόμβας διασποράς που εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης (26.03.2026) το Ιράν στο Ισραήλ, κατέγραψε κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Ιράν επιτίθεται με βόμβα διασποράς κατά του Ισραήλ, αν και απαγορεύεται διά ροπάλου η χρήση τέτοιων όπλων, μέσω της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς που υπογράφηκε το 2008.

Στο βίντεο φαίνεται ένα ζευγάρι να βγαίνει από το παρκαρισμένο αυτοκίνητό του στην περιοχή Καρφ Κασίμ και να τρέχει ξαφνικά, ακούγοντας τους ήχους των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων. Σε δευτερόλεπτα έχουν εξαφανιστεί από το πλάνο ενώ δύο αδέσποτες γάτες τρέχουν στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Αν και δεν φαίνεται στα πλάνα η ρίψη της βόμβας, η έκρηξη καταγράφεται λεπτό προς λεπτό.

Σε μια στιγμή το πλάνο γεμίζει φλόγες, καπνούς και συντρίμμια ενώ το αυτοκίνητο δίπλα από το παρκαρισμένο όχημα του ζευγαριού, εκτοξεύεται στον αέρα και ξεσπά φωτιά.

Συντρίμμια μετά από χτύπημα στο Ισραήλ
Συντρίμμια μετά από χτύπημα στο Ισραήλ / REUTERS/Rami Amichay

Το ζευγάρι τραυματίστηκε ελαφρά από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρθηκε, το τελευταίο διάστημα το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του με βόμβες διασποράς κατά κατοικημένων περιοχών στο Ισραήλ.

Η χρήση τους έχει απαγορευτεί διεθνώς καθώς υπάρχει τεράστιος κίνδυνο να βλάψουν άμαχους μιας και τα μικρότερα βομβίδια εκτοξεύονται σε απρόβλεπτα σημεία, αυξάνοντας δραματικά τον αριθμό νεκρών και τραυματιών.

Κόσμος
