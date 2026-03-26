Ισραήλ: Η στιγμή που το Ιράν επιτίθεται με βόμβα διασποράς σε κατοικημένη περιοχή – Τραυματίστηκε ζευγάρι

Καρέ – καρέ η έκρηξη της βόμβας διασποράς που εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης (26.03.2026) το Ιράν στο Ισραήλ, κατέγραψε κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Ιράν επιτίθεται με βόμβα διασποράς κατά του Ισραήλ, αν και απαγορεύεται διά ροπάλου η χρήση τέτοιων όπλων, μέσω της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς που υπογράφηκε το 2008.

Στο βίντεο φαίνεται ένα ζευγάρι να βγαίνει από το παρκαρισμένο αυτοκίνητό του στην περιοχή Καρφ Κασίμ και να τρέχει ξαφνικά, ακούγοντας τους ήχους των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων. Σε δευτερόλεπτα έχουν εξαφανιστεί από το πλάνο ενώ δύο αδέσποτες γάτες τρέχουν στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Αν και δεν φαίνεται στα πλάνα η ρίψη της βόμβας, η έκρηξη καταγράφεται λεπτό προς λεπτό.

Footage shows the moment one of several cluster munitions struck Kafr Qasim during Iran's ballistic missile attack on central Israel this morning. pic.twitter.com/WkASBA4l9X March 26, 2026

Σε μια στιγμή το πλάνο γεμίζει φλόγες, καπνούς και συντρίμμια ενώ το αυτοκίνητο δίπλα από το παρκαρισμένο όχημα του ζευγαριού, εκτοξεύεται στον αέρα και ξεσπά φωτιά.

Το ζευγάρι τραυματίστηκε ελαφρά από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρθηκε, το τελευταίο διάστημα το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του με βόμβες διασποράς κατά κατοικημένων περιοχών στο Ισραήλ.

Η χρήση τους έχει απαγορευτεί διεθνώς καθώς υπάρχει τεράστιος κίνδυνο να βλάψουν άμαχους μιας και τα μικρότερα βομβίδια εκτοξεύονται σε απρόβλεπτα σημεία, αυξάνοντας δραματικά τον αριθμό νεκρών και τραυματιών.