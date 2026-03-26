Ισπανία: Συγκλονίζει η 25χρονη που θα κάνει ευθανασία – «Δεν θέλω να αποτελέσω παράδειγμα για κανέναν, θέλω να μην υποφέρω άλλο»

Τη δραματική απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή με ευθανασία, σε ηλικία μόλις 25 ετών πήρε μία κοπέλα από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Η Noelia Castillo Ramos παραχώρησε την τελευταία της συνέντευξη στην εκπομπή Y Ahora Sonsoles του καναλιού Antena 3, λίγο πριν από τη διαδικασία που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη (26.03.2026), εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση της ιατρικά υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα Marca, η 25χρονη κοπέλα είχε στο παρελθόν αποπειραθεί να δώσει τέλος στη ζωή της, πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου, έπειτα από ομαδικό βιασμό το 2022. Η απόπειρα αυτή την άφησε παραπληγική, με χρόνιους πόνους που επηρέασαν δραματικά την καθημερινότητά της. Έτσι ήρθε η απόφασή της να προχωρήσει σε ευθανασία στην Ισπανία.

Παρά τη διαφωνία της μητέρας της με την απόφασή της, εκείνη δήλωσε πως θα σταθεί στο πλευρό της μέχρι το τέλος. Αντίθετα, ο πατέρας της φέρεται να έχει διαφορετική στάση, καθώς έχει δώσει μακροχρόνια νομική μάχη προκειμένου να αποτρέψει την ευθανασία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια εκπομπή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενέκρινε τελικά το αίτημά της, ανοίγοντας τον δρόμο για την πραγματοποίηση της διαδικασίας.

NEW: Woman who was gang r*ped before jumping from a fifth-floor window to take her own life, will be euthanized in Spain tomorrow.



25-year-old Noelia Castillo Ramos, who is now paraplegic, will be euthanized tomorrow.



The Barcelona woman suffered a severe spinal cord injury… pic.twitter.com/ScgQ7HQvgD March 25, 2026

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Bea Osa, η Noelia εμφανίστηκε ανακουφισμένη που μπορεί να προχωρήσει με την απόφασή της, τονίζοντας ωστόσο πως δεν προτρέπει κανέναν άλλον να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: να μην βγαίνω έξω, να μην τρώω, να μην κάνω τίποτα. Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος για μένα και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια» εξήγησε για την κατάσταση που βιώνει από το 2002.

«Τα κατάφερα επιτέλους. Ας δούμε αν μπορώ επιτέλους να ηρεμήσω γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την οικογένεια, τον πόνο, όλα όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει. Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν, είναι απλώς η ζωή μου, και αυτό είναι όλο» είπε, επίσης, για την απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η ζωή της Noelia μέσα από τα δικά της λόγια

Η ιστορία της Noelia Castillo ξεκίνησε με στιγμές ευτυχίας αλλά κατέληξε σε βαθύ πόνο και τραύμα.

Η ίδια περιγράφει τα παιδικά της χρόνια ως μια περίοδο χαρούμενη και ανέμελη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ήταν μια πολύ ευτυχισμένη εποχή της ζωής μου». Ωστόσο, η πορεία της άλλαξε δραματικά καθώς μεγάλωνε, με μια σειρά από δύσκολες εμπειρίες να σημαδεύουν την ψυχολογία και την καθημερινότητά της. Οι γονείς της είχαν προβλήματα με εθισμούς και το μεγαλύτερο μέρος των παιδικών χρόνων της τα πέρασε σε θετές οικογένειες.

Το 2022 και ενώ διέμενε σε κρατικό κέντρο για ευάλωτες γυναίκες, υπέστη ομαδικό βιασμό. Στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο, μια πράξη που την άφησε παραπληγική.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η καθημερινότητά της – όπως η ίδια περιγράφει – χαρακτηριζόταν από συνεχή σωματικό και ψυχικό πόνο. Δήλωνε ότι δεν μπορούσε πλέον να αντέξει «ούτε τους πόνους ούτε όσα κουβαλά στο μυαλό της από όσα έχει ζήσει».

Παράλληλα, αντιμετώπιζε διαγνωσμένες ψυχικές διαταραχές, όπως ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και οριακή διαταραχή προσωπικότητας, οι οποίες επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάστασή της.

Η απόφασή της να προχωρήσει σε ευθανασία δεν ήρθε ξαφνικά, αλλά μετά από μια μακρά και επίπονη πορεία, τόσο προσωπική όσο και νομική. Για περισσότερα από δύο χρόνια, η υπόθεσή της βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικών διαμαχών, κυρίως λόγω της αντίθεσης του πατέρα της, χωρίς όμως να ανατραπεί η επιθυμία της.

Μέχρι το τέλος, η Noelia επέμενε ότι η επιλογή της δεν είχε στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους, αλλά ήταν μια βαθιά προσωπική απόφαση – μια προσπάθεια να βάλει τέλος σε έναν κύκλο ζωής που, όπως η ίδια ένιωθε, είχε γεμίσει μόνο πόνο.

Η τελευταία συνέντευξη

Λίγα 24ωρα πριν βάλει τέλος στη ζωή της, η 25χρονη κοπέλα επικοινώνησε με την εκπομπή Ahora Sonsoles του καναλιού Antena 3 της Ισπανίας όπου έκανε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την απόφασή της.

«Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό», είπε η 25χρονη αποκαλύπτοντας ότι έχει καλέσει την οικογένειά της να την αποχαιρετήσει, αλλά τη στιγμή του θανάτου της, θέλει να είναι μόνη.

The mother of Noelia Castillo Ramos reads an email in an attempt to encourage her daughter not to euthanize herself.



Noelia, who previously tried taking her life by jumping from a building after being gang r*ped, is scheduled to be euthanized tomorrow.



“These are my final words… https://t.co/s4gD7HFdwN pic.twitter.com/94TM9I6TQk — Collin Rugg (@CollinRugg) March 25, 2026

Η Νοέλια αφηγήθηκε επίσης ότι η μητέρα της ζήτησε να είναι μαζί της όταν θα γίνει η θανατήφόρα ένεση αλλά η ίδια της το αρνήθηκε: «Μου είπε ότι όπως με είδε να γεννιέμαι έτσι ήθελε να με δει να κλείνω τα μάτια μου και η απάντηση είναι όχι. Δεν θέλω να με δει να κλείνω τα μάτια μου. Θα προτιμούσα να πούμε αντίο και μετά, αν θέλει να έρθει, μπορεί στην κηδεία».