Άμπου Ντάμπι: Δύο νεκροί και τραυματίες από αναχαίτιση πυραύλου που εξαπέλυσε το Ιράν

Δύο νεκρούς και 3 τραυματίες «μετρά» σήμερα (26.03.2026) το Άμπου Ντάμπι, μετά από επίθεση που δέχθηκε με βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον αριθμό των θυμάτων που σκοτώθηκαν στην περιοχή, από την έναρξη του πολέμου.

Τα θύματα σκοτώθηκαν ακαριαία από τα θραύσματα του βαλλιστικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το τραγικό περιστατικό έγινε στην οδό Σουέχαν στο Άμπου Ντάμπι ενώ από τα θραύσματα προκλήθηκαν και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και οχήματα.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, επιβεβαίωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας, αναχαίτισαν με επιτυχία σήμερα εισερχόμενους πυραύλους και drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Οι αρχές πρόσθεσαν ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και κάλεσαν τους πολίτες να βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημες κυβερνητικές πηγές ώστε να μην πέφτουν «θύματα» των fake news.

Στις 25 Μαρτίου 2026, τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ αντιμετώπισαν 9 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στην περιοχή. Από την έναρξη του πολέμου, το υπουργείο Άμυνας έχει αναχαιτίσει με επιτυχία 357 βαλλιστικούς πυραύλους, 15 πυραύλους κρουζ και 1.815 drones που είχαν ως στόχο τη χώρα.

Στους 11 οι νεκροί στο Άμπου Ντάμπι από την έναρξη του πολέμου

Το τελευταίο περιστατικό στο Αμπού Ντάμπι, αυξάνει τον αριθμό των θυμάτων, οι οποίοι ανέρχονται πλέον στους 11. Από τις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το Ιράν, πέρα από άμαχοι έχουν σκοτωθεί και στρατιωτικοί.

Τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΑΕ έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντός τους, ενώ 6 αλλοδαποί -μεταξύ των οποίων υπήκοοι του Πακιστάν, του Νεπάλ, του Μπαγκλαντές και της Παλαιστίνης- σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά περιστατικά από συντρίμμια πυραύλων και drones.

Συνολικά τραυματίστηκαν 166 άτομα.