Μέριλιν Μάνσον: Ηθοποιός του Game of Thrones τον κατηγορεί για κακοποίηση – Την κυνηγούσε με τσεκούρι (pics)

Μορφή χιονοστιβάδας φαίνεται πως παίρνουν οι καταγγελίες κατά του Μέριλιν Μάνσον για άσκηση ψυχολογικής, σωματικής και σεξουαλικής βίας. Το τελευταίο διάστημα πολλές γυναίκες αναφέρουν ακραία περιστατικά κακοποίησης από τον διάσημο τραγουδιστή, μάλιστα πολλές από τις καταγγέλλουσες διατηρούσαν και ερωτικό δεσμό μαζί του για κάποιο διάστημα.

Στη λίστα των γυναικών που φέρεται να έχει κακοποιήσει ο Μέριλιν Μάνσον, σύμφωνα με την Daily Mail, προστίθεται πλέον και η Εσμέ Μπιάνκο. Η Βρετανίδα ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή από τον ρόλο της «Ρος» στη δημοφιλή σειρά Game of Thrones και, όπως αναφέρει το Rolling Stone, ήταν ζευγάρι με τον εκκεντρικό μουσικό το 2011. Μάλιστα, συγκατοικούσαν για κάποιους μήνες στο Λος Άντζελες.

Game of Thrones actress Esme Bianco says Marilyn Manson cut her with a knife and treated her ‘like a prisoner’ in new allegations https://t.co/vavQ4nHevL pic.twitter.com/MrOr5vsSBq

Η 38χρονη ηθοποιός μίλησε αναλυτικά στο Τhe Cut για την κακοποίηση που ισχυρίζεται ότι υπέστη από τον 52χρονο σήμερα μουσικό. Μεταξύ άλλων, η Εσμέ Μπιάνκο αποκάλυψε ότι ο Μέριλιν Μάνσον την είχε γεμίσει μελανιές και εκδορές και ότι πλέον έχει μόνιμα σημάδια στο σώμα της.

Ο πρώην εραστής της έφθασε μάλιστα στο σημείο – σύμφωνα με την ίδια – κάποια στιγμή να την κόψει στον κορμό με μαχαίρι. Αυτή ήταν και η στιγμή που έχασε κάθε αίσθηση ελπίδας και ασφάλειας. «Θυμάμαι απλά ότι ήμουν ξαπλωμένη εκεί και δεν αντιστεκόμουν», είπε η 38χρονη ηθοποιός στο The Cut.

Η Εσμέ Μπιάνκο ήταν λάτρης της μουσικής του Μάνσον και γνωρίστηκαν το 2009, όταν επιλέχθηκε για να παίξει σε ένα βίντεο κλιπ του, το οποίο τελικά δεν γυρίστηκε. Η Βρετανίδα ηθοποιός εκείνο το διάστημα ήταν φίλη με την τότε σύζυγο του Μάνσον, Ντίτα φον Τιζ. Η ερωτική σχέση ανάμεσα στους δύο ξεκίνησε δύο χρόνια αργότερα, αφού ο ρόκερ είχε πάρει διαζύγιο.

Το 2011, σύμφωνα με το Rolling Stone, η Εσμέ Μπιάνκο επέστρεψε στις ΗΠΑ για να πρωταγωνιστήσει στο Phantasmagoria, ένα φιλμ που ετοίμαζε ο Μάνσον. Δεδομένου ότι η βίζα της εξαρτιόταν από το εν λόγω project, η γυναίκα βρέθηκε να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον μουσικό. Μερικούς μήνες αργότερα, όταν προσπαθούσε να βάλει τέλος στη σχέση τους, φοβόταν ότι θα σαμπόταρε την παραμονή της στη χώρα ως αντίποινα.

Η συγκατοίκηση της Μπιάνκο με τον Μάνσον διήρκεσε μόλις έναν μήνα, αν και η σχέση τους κράτησε περισσότερο. Τις εβδομάδες που έμεναν μαζί έτυχε να κάνει πρεμιέρα και το πρώτο επεισόδιο του Game of Thrones, στο οποίο ο χαρακτήρας της Μπιάνκο, η ιερόδουλη «Ρος», συμμετείχε σε μια σκηνή σεξ. Σύμφωνα με την ίδια, ο Μάνσον έπαιζε ξανά και ξανά την σκηνή σε έναν προτζέκτορα όταν είχαν καλεσμένους, θέλοντας να την ταπεινώσει.

«Έφτιαχνα στο μυαλό μου δικαιολογίες. Ήμουν σε μια κατάσταση όπου προσπαθούσα να επιβιώσω, και το μυαλό μου με είχε διδάξει να είμαι χαμηλών τόνων και να μην του πηγαίνω κόντρα», λέει η Έσμε Μπιάνκο.

Game of Thrones actress Esmé Bianco comes forward about her relationship with Marilyn Manson, which left her with physical scars and PTSD https://t.co/q5kL0h3EuF