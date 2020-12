Μέρκελ: Με λυγισμένη φωνή ανακοίνωσε νέα μέτρα – «Να μην είναι οι τελευταίες γιορτές για τους παππούδες μας»

Η Άνγκελα Μέρκελ πραγματοποίησε από το βήμα της ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας ίσως την πλέον συναισθηματική ομιλία της. «Πρέπει να κάνουμε άλλη μία προσπάθεια» είπε εμφανώς συγκινημένη η Γερμανίδα καγκελάριος, ζητώντας το κλείσιμο των σχολείων έως τις 10 Ιανουαρίου 2021 και των καταστημάτων.

Η κ. Μέρκελ εμφανίστηκε, επίσης, αντίθετη στην επαναλειτουργία των ξενοδοχείων, αποθαρρύνοντας τις οικογενειακές μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο. Η Γερμανίδα καγκελάριος δήλωσε ότι συμφωνεί με τις συστάσεις των επιστημόνων να κλείσουν τα καταστήματα στη χώρα, μετά τα Χριστούγεννα και έως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

Όπως τόνισε στην Μπούντεσταγκ, η εμπειρία δείχνει πως το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού είναι πιο σφοδρό από το πρώτο, και πρόσθεσε πως υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί πολίτες που νοσούν στη Γερμανία. Σημείωσε, ακόμη, πως οι Γερμανοί δεν έχουν περιορίσει όσο πρέπει τις επαφές τους.

“I really am sorry, from the bottom of my heart. But if the price we pay is 590 deaths a day then this in unacceptable.”



German Chancellor Angela Merkel begs Germans to follow coronavirus restrictions in an unusually emotional appeal ahead of Christmas. pic.twitter.com/dNRge9cvdJ