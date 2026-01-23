Μερτς και Μελόνι είναι το νέο ισχυρό δίδυμο στην ΕΕ – Για «γάμο συμφερόντων» μιλάει το Politico

Ως το νέο ισχυρό δίδυμο στην ΕΕ περιγράφει το Politico τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, και την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, οι οποίοι σήμερα (23.01.2026) θα συναντηθούν στη Ρώμη, στην πολυτελή Villa Doria Pamphilj, με στόχο να ενισχύσουν τη νεοσύστατη συμμαχία τους.

Τόσο ο Μερτς όσο και η Μελόνι χαρακτηρίζονται δεξιοί και φιλοατλαντικοί, με κοινό ενδιαφέρον την αποκλιμάκωση των εντάσεων με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, η κοινή τους δυσαρέσκεια απέναντι στον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, τους φέρνει πιο κοντά, δημιουργώντας έναν άτυπο άξονα επιρροής στο ευρωπαϊκό σκηνικό.

Η συνάντηση στη Ρώμη δεν είναι απλώς τυπική: πρόκειται για την πρώτη μεγάλη δημόσια εμφάνιση του «διδύμου» Μερτς – Μελόνι, με στόχο την προώθηση κοινών πολιτικών πρωτοβουλιών, την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την επίδειξη ενότητας ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών και διεθνών προκλήσεων.

Κατά το Politico, η έλξη του Μερτς προς τη Μελόνι οφείλεται εν μέρει στην ενόχληση του για τη Γαλλία. Το Βερολίνο είναι ενοχλημένο που το Παρίσι προσπάθησε να υπονομεύσει τη σημαντική εμπορική συμφωνία Mercosur με τη Νότια Αμερική, την οποία οι Γερμανοί επιθυμούσαν από καιρό προκειμένου να προωθήσουν τις βιομηχανικές εξαγωγές. Η Γερμανία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από ένα κοινό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω διαφωνιών με τους Γάλλους.

Άμυνα, εξοπλισμοί και 10 συμφωνίες στο τραπέζι

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνόδου κορυφής στη Ρώμη, Μερτς και Μελόνι αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, σύμφωνα με διπλωμάτες που εργάζονται για τις προετοιμασίες. Συνολικά, στις συναντήσεις θα συμμετάσχουν 21 κορυφαίοι υπουργοί από τις δύο χώρες, οι οποίοι αναμένεται να υπογράψουν περίπου 10 συμφωνίες, σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση.

«Ίσως το πιο φιλόδοξο είναι ότι η Ιταλία και η Γερμανία συνεργάζονται για να συντάξουν ένα νέο σχέδιο δράσης για την αναβίωση της βιομηχανίας της ΕΕ και την επέκταση των εξαγωγών σε ένα κοινό έγγραφο θέσεων για τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου» προσθέτει το Politico σημειώνοντας ότι Βερολίνο και Ρώμη αυτοχαρακτηρίζονται ως οι «δύο κύριες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης, ρητορική που θα ενοχλήσει το Παρίσι».

Βουλευτής του κόμματος Αδελφοί της Ιταλίας της Μελόνι υποστήριξε ότι η συμμαχία της με τον Μερτς είναι λογική, δεδομένης της επικείμενης αποχώρησης του Μακρόν από την ευρωπαϊκή σκηνή μετά τις γαλλικές εκλογές του επόμενου έτους. «Οι δύο χώρες μας έχουν σταθερές κυβερνήσεις, ειδικά σε σύγκριση με τη Γαλλία. Είναι σαφές ότι Μελόνι και Μερτς έχουν πιθανώς ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούν να συνεργαστούν» είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα αξιωματούχοι στο Βερολίνο εκφράζουν ιδιωτικά τον ενθουσιασμό τους για την αυξανόμενη συνεργασία με τη Μελόνι, περιγράφοντας τη σχέση με τη Ρώμη ως αξιόπιστη.

«Η Ιταλία είναι αξιόπιστη», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης με το Politico να παρατηρεί ότι «δεν είναι ένα επίθετο που οι αρχές στο Βερολίνο έχουν χρησιμοποιήσει συχνά για να περιγράψουν τους Γάλλους ομολόγους τους τον τελευταίο καιρό».

«Η Γαλλία είναι πιο ομιλητική, αλλά η Ιταλία είναι πολύ πιο ρεαλιστική», δήλωσε ο Άξελ Σέφερ, ανώτερος βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, ο οποίος εδώ και καιρό ασχολείται με τις γερμανο-ιταλικές σχέσεις.

Γάμος συμφερόντων

Ωστόσο οι ηγέτες Ιταλίας-Γερμανίας έχουν και σημαντικές διαφορές με το Politico να κάνει λόγο για «γάμο συμφερόντων» ανάμεσα σε Βερολίνο και Ρώμη.

Όπως υπενθυμίζεται στην ανάλυση, «η Μελόνι αρνήθηκε να υποστηρίξει το σχέδιο που προώθησε ο Μερτς, για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ενώ . αρνήθηκε για λίγο να υποστηρίξει τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, προκειμένου να κερδίσει παραχωρήσεις για τους Ιταλούς αγρότες, πριν τελικά την υποστηρίξει.

Η Ιταλία πιέζει, επίσης, από καιρό για μια πιο χαλαρή ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική — και είναι φυσικός σύμμαχος της Γαλλίας σε αυτό το θέμα — ενώ η Γερμανία έχει λειτουργήσει ως ο σιδηρός επιβολέας της πειθαρχίας της Γηραιάς Ηπείρου όσον αφορά τις δαπάνες. «Αλλά ακόμη και εδώ έχει υπάρξει κάποια σύγκλιση, με τη Μελόνι να μειώνει τις δαπάνες της Ιταλίας και τον Μερτς να προεδρεύει μιας ιστορικής επέκτασης των δαπανών για υποδομές και άμυνα που χρηματοδοτούνται από το χρέος» σημειώνει με νόημα το Politico.

Κατά το δημοσίευμα, η συμμαχία Μερτς-Μελόνι είναι αποτέλεσμα και αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν για τη δική τους πολιτική επιβίωση στο εσωτερικό των χωρών τους.

Η Μελόνι έχει μετακινήσει το εθνικιστικό κόμμα της προς το κέντρο, ιδίως στην εξωτερική πολιτική. Την ίδια στιγμή, η άνοδος της ακροδεξιάς AfD στη Γερμανία έχει ωθήσει τον Μερτς να μετατοπίσει το κόμμα του δεξιότερα, κυρίως στο μεταναστευτικό.

Αυτή η ιδεολογική προσέγγιση διευκόλυνε τη βελτίωση των σχέσεων. Καθώς ο Μερτς αναζητά ευρωπαίους συμμάχους για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών, την απορρύθμιση και την ενίσχυση του εμπορίου – και για να εξισορροπήσει τον Μακρόν – η Μελόνι αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα.