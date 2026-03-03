Μέση Ανατολή: Drones χτύπησαν κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις της Amazon στον Κόλπο

Ο τεχνολογικός κολοσσός Amazon ανακοίνωσε ότι αργά τη Δευτέρα (02.03.2026) ότι δύο από τα κέντρα δεδομένων του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν άμεση επίθεση από drones, με συνέπεια να προκληθούν διακοπές στις υπηρεσίες cloud σε περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Μια ακόμα εγκατάσταση της Amazon στο Μπαχρέιν υπέστη ζημιές από «επίθεση με drones σε κοντινή απόσταση», όπως ενημέρωσε ο πάροχος μέσω του πίνακα ελέγχου των υπηρεσιών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρκετές πόλεις στον Κόλπο έχουν επηρεαστεί από παράπλευρες ζημιές, μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που οδήγησαν στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

«Λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, και οι δύο πληγείσες περιοχές έχουν υποστεί ζημιές στις υποδομές τους ως αποτέλεσμα επιθέσεων με drones», ανέφερε η Amazon στην ενημέρωση.

«Αυτές οι επιθέσεις προκάλεσαν δομικές ζημιές, διακόψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις υποδομές μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτήθηκαν ενέργειες κατάσβεσης πυρκαγιάς που οδήγησαν σε επιπλέον ζημιές από το νερό».

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε εάν κάποιος από τους υπαλλήλους της τραυματίστηκε στις επιθέσεις με drones και ανέφερε ότι συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές, «δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια του προσωπικού μας σε όλες τις προσπάθειες αποκατάστασης».

Η Amazon Web Services είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών cloud computing στον κόσμο, ανταγωνιζόμενη εταιρείες όπως η Microsoft Azure και η Google Cloud, προσφέροντας υποδομές που υποστηρίζουν δημοφιλείς εφαρμογές και σάιτ, καθώς και τροφοδοτώντας γενετική τεχνητή νοημοσύνη.