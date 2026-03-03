Κόσμος

Μέση Ανατολή: Drones χτύπησαν κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις της Amazon στον Κόλπο

«Οι δύο πληγείσες περιοχές έχουν υποστεί ζημιές στις υποδομές τους ως αποτέλεσμα επιθέσεων με drones», ανέφερε η Amazon στην ενημέρωση
Amazon
REUTERS/Priyanshu Singh

Ο τεχνολογικός κολοσσός Amazon ανακοίνωσε ότι αργά τη Δευτέρα (02.03.2026) ότι δύο από τα κέντρα δεδομένων του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν άμεση επίθεση από drones, με συνέπεια να προκληθούν διακοπές στις υπηρεσίες cloud σε περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Μια ακόμα εγκατάσταση της Amazon στο Μπαχρέιν υπέστη ζημιές από «επίθεση με drones σε κοντινή απόσταση», όπως ενημέρωσε ο πάροχος μέσω του πίνακα ελέγχου των υπηρεσιών του.

Αρκετές πόλεις στον Κόλπο έχουν επηρεαστεί από παράπλευρες ζημιές, μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που οδήγησαν στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

«Λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, και οι δύο πληγείσες περιοχές έχουν υποστεί ζημιές στις υποδομές τους ως αποτέλεσμα επιθέσεων με drones», ανέφερε η Amazon στην ενημέρωση.

«Αυτές οι επιθέσεις προκάλεσαν δομικές ζημιές, διακόψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις υποδομές μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτήθηκαν ενέργειες κατάσβεσης πυρκαγιάς που οδήγησαν σε επιπλέον ζημιές από το νερό».

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε εάν κάποιος από τους υπαλλήλους της τραυματίστηκε στις επιθέσεις με drones και ανέφερε ότι συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές, «δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια του προσωπικού μας σε όλες τις προσπάθειες αποκατάστασης».

Η Amazon Web Services είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών cloud computing στον κόσμο, ανταγωνιζόμενη εταιρείες όπως η Microsoft Azure και η Google Cloud, προσφέροντας υποδομές που υποστηρίζουν δημοφιλείς εφαρμογές και σάιτ, καθώς και τροφοδοτώντας γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
123
69
63
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κίνα: Τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο – Νόμιμο δικαίωμα της Τεχεράνης για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας
Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Κίνας κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου
Κατεστραμμένο αστυνομικό τμήμα στην Τεχεράνη από τους ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς
Η βασιλική οικογένεια των Εμιράτων δεν έχασε την ψυχραιμία της - Έπινε καφέ μετά τις ιρανικές επιθέσεις
«Έτσι καθησυχάζεις ένα έθνος χωρίς να πεις λέξη.  Δυνατή κίνηση» σχολιάστηκε για τα πλάνα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Δείτε βίντεο
FILE PHOTO: People shop ahead of the holy month of Ramadan at the Mall of the Emirates in Dubai, United Arab Emirates, March 22, 2023. REUTERS/ Abdel Hadi Ramahi/File Photo
Newsit logo
Newsit logo