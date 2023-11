Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόψε ψήφισμα της Μάλτας με το οποίο ζητεί κατεπειγόντως «παύση των εχθροπραξιών» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας «για επαρκή αριθμό ημερών» ώστε να επιτραπεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας ξεπέρασε το αδιέξοδο που είχε προηγηθεί, με τέσσερις ανεπιτυχείς ψηφοφορίες το προηγούμενο διάστημα, εγκρίνοντας τελικά ψήφισμα της Μάλτας που ζητεί επίσης την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων» από τη Χαμάς.

UN Security Council just passed a resolution focused on the plight of children in #Gaza! US abstained, which enabled the resolution to be adopted.



There were 12 votes in favor, none against, 3 abstentions (US, UK, Russia)