Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν πως κατά την έφοδο του στρατού του Ισραήλ στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας βρέθηκαν όπλα, ενώ ο αξιωματούχος του στρατού σημείωσε πως η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα κανένας από τους 240 όμηρους δεν φαίνεται να βρίσκεται στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Η έφοδος των δυνάμεων του Ισραήλ στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να «διευρυνθεί» τις επόμενες ώρες.

Στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες Παλαιστίνιοι που έχουν βρει εκεί καταφύγιο.

Ισραηλινοί στρατιώτες ανέκριναν ανθρώπους στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους γιατρούς και ασθενείς, ενώ άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα μεταφοράς προσωπικού έχουν περικυκλώσει το συγκρότημα του αλ Σίφα, δήλωσε δημοσιογράφος που βρίσκεται επί τόπου και συνεργάζεται με το AFP.

Την ώρα που ο ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση των αμάχων στα νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι έστειλε «ιατρικές ομάδες που μιλούν αραβικά και είναι εκπαιδευμένες» για αυτού του τύπου το «περίπλοκο» περιβάλλον προκειμένου «να μη συμβεί κανένα κακό στους αμάχους τους οποίους η Χαμάς χρησιμοποιεί σαν ανθρώπινες ασπίδες».

Ο υφυπουργός Υγείας της Χαμάς, ο Γιούσεφ Αμπού Ρις, που βρίσκεται στο αλ Σίφα, δήλωσε στο AFP ότι «δεκάδες στρατιώτες και μέλη των ειδικών δυνάμεων» του Ισραήλ βρίσκονται «στο τμήμα επειγόντων και την υποδοχή» του νοσοκομείου, ενώ «άρματα μάχης εισήλθαν στο συγκρότημα του νοσοκομείου».

Ο ΟΗΕ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να επέμβουν «αμέσως» για να τερματίσουν αυτή την επιχείρηση, τόνισε.

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι, ασθενείς, προσωπικό και εκτοπισμένοι από τον πόλεμο άμαχοι στοιβάζονται στο αλ Σίφα. Οι γιατροί και οι διεθνείς ΜΚΟ τονίζουν ότι κανείς από αυτούς δεν μπορεί να βγει από το νοσοκομείο καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος πυρών, την ώρα που μάχες μαίνονται μεταξύ του ισραηλινού στρατού και Παλαιστίνιων.

Al Jazeera reports right now



The situation is very hard in Al Shifa Hospital. The snipers are targeting anyone who leaves #AlShifaHospital.



“No one is allowed to leave the hospital and around 15,000 people are in the hospital.”.



Has Nikki Haley and #GenocideJoe

Any… pic.twitter.com/L0O628DOgN