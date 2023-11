Η Χαμάς δηλώνει πως είναι πρόθυμη να απελευθερώσει 70 ομήρους (κυρίως γυναίκες και παιδιά) με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός που θα διαρκέσει 5 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, την πρόθεση της Χαμάς για την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων εξέφρασε ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας των ισλαμιστών, o Αμπού Ομπέιντα, στους μεσολαβητές των διαπραγματεύεσεων για τις ζωές των εκατοντάδων απαχθέντων.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστό αν αυτή η εξέλιξη είναι απόρροια της κατάληψης του κοινοβουλίου της Γάζας από τον στρατό του Ισραήλ και τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας ότι η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι διαπραγματεύσεις – πάντα με τη μεσολάβηση του Κατάρ – συνεχίζονται μεταξύ της Χαμάς και των δυτικών δυνάμεων για την απελευθέρωση των ομήρων.

