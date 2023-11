Ο στρατός του Ισραήλ μπήκε στο κοινοβούλιο της Γάζας και σήκωσε τη σημαία της χώρας. Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media φέρεται να δείχνει στρατιώτες των IDF με τις σημαίες μέσα στην κεντρική αίθουσα.

Οι στρατιώτες της φωτογραφίες είναι από την 1η Ταξιαρχία Γκολάν που μάχεται στη Λωρίδα της Γάζας στο πλάι των υπόλοιπων ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ κατά της Χαμάς.

Εφόσον η φωτογραφία επιβεβαιωθεί και από ανεξάρτητες πηγές ότι απεικονίζει στρατιώτες του Ισραήλ μέσα στο κοινοβούλιο της Γάζας, τότε επιβεβαιώνονται και τα λόγια του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, ότι η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο στην περιοχή.

Η Χαμάς «απώλεσε τον έλεγχο στη Γάζα» και οι μαχητές της «φεύγουν προς τα νότια» υποστήριξε ο Γκάλαντ. Αξιοσημείωτο είναι πως ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βρίσκεται – πλέον – στην 5η εβδομάδα του.

Soldiers from the 1st "Golani" Brigade of the Israel Defense Force have Captured and raised the Israeli Flag in the Hamas Parliamentary Building in Gaza City. pic.twitter.com/VhVLzu2XNr