Πόσες εικόνες φρίκης μπορεί να αντέξει κάποιος; Πολλές ένοπλες συρράξεις έχουν οδηγήσει σε ανείπωτες θηριωδίες στην ιστορία του κόσμου αλλά αυτή θύμισε την πρόσφατη ιστορία. Όταν φανατικοί ισλαμιστές του ISIS έσπερναν τον θάνατο σε ανυποψίαστους νέους που διασκέδαζαν στην καρδιά του Παρισιού στο Μπατακλάν.

Και τώρα, το αίμα στο οποίο έπνιξαν αθώους ανθρώπους οι τρομοκράτες της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ μέσα στα σπίτια τους, μέσα στα αυτοκίνητά τους καίγοντάς τους ζωντανούς ανακάλεσε στη μνήμη όλα όσα είχε αντικρίσει και τότε η ανθρωπότητα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αμφιταλαντεύτηκε για το αν θα έδινε στη δημοσιότητα αυτές τις φρικτές εικόνες που θα δείτε παρακάτω.

«Σκεφτήκαμε», έγραψαν συνοδεύοντας την ανάρτηση«αν θα μοιραζόμασταν ή όχι αυτές τις φρικτές εικόνες, αλλά ο κόσμος πρέπει να μάθει τι αντιμετωπίζουμε. Αυτοί δεν είναι “μαχητές της ελευθερίας”. Είναι τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους τρομοκράτες του ISIS. Ίδια τακτική, διαφορετικά ονόματα. Χαμάς = ISIS», αναφέρει το μήνυμα.

We debated whether or not to share these horrific images, but the world needs to know what we are up against.



These aren’t “freedom fighters”. They are Hamas terrorists, but no different than ISIS terrorists.



Same tactics, different names.



Hamas = ISIS pic.twitter.com/nLGykHQ10y