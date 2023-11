Αναφορές ότι τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις πάνω από τη Βηρυτό έχουν κατακλύσει τα διεθνή ΜΜΕ, με μια τέτοια κλιμάκωση να θεωρείται πολύ επικίνδυνη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο μεταξύ των IDF και της Χαμάς, στον οποίο έχει εμπλακεί και η Χεζμπολάχ.

Η εφημερίδα Haaretz του Ισραήλ μετέδωσε, επικαλούμενη πληροφορίες από ΜΜΕ του Λιβάνου, ότι τα αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από τη Βυρητό. Υπενθυμίζεται ότι στον Λίβανο έχει τη βάση της η Χεζμπολάχ, η παραστρατιωτική οργάνωση που υποστηρίζει τη Χαμάς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από τον στρατό του Ισραήλ ότι τα πολεμικά του αεροσκάφη πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις πάνω από τη Βηρυτό, παρά μόνο ότι οι IDF δέχθηκαν επίθεση με περίπου 20 ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τα σύνορα της χώρας με τον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ «συνεχίσουν την επιθετικότητά τους», αυτό θα οδηγήσει σε «συνολική αντιπαράθεση»!

