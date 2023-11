Βλέπουν νεκρούς αθώους ανθρώπους και πανηγυρίζουν! Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο κυκλοφόρησε στα social media και φανερώνει για ακόμα μια φορά πόσο απάνθρωποι είναι οι τρομοκράτες της Χαμάς και πόσο ωμή και ανατριχιαστική ήταν η επίθεσή τους στο Σούπερ Νόβα, την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ισραήλ.

Την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι τρομοκράτες επιτέθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Σούπερ Νόβα που εκτυλισσόταν το μοιραίο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου και γάζωσαν χωρίς έλεος αθώους νέους ανθρώπους.

Το νέο βίντεο κυκλοφόρησε στα social media λίγη ώρα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, όταν δεκάδες τρομοκράτες της Χαμάς είχαν συγκεντρωθεί σε έναν δρόμο για συνεχίσουν το αιματοκύλισμά τους.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί από την κάμερα που φοράει στη στρατιωτική στολή του ένας τρομοκράτης της Χαμάς. Οδηγώντας ένα μηχανάκι, πλησιάζει δύο σορούς γεμάτες αίματα που κείτονται στον δρόμο και ακούγεται να πανηγυρίζει!

Δίπλα βρίσκονται 4 αυτοκίνητα με ανοιγμένες τις πόρτες ενώ ένα άλλο μηχανάκι με δύο ένοπλους τρομοκράτες της Χαμάς πλησιάζει για να τα ψάξει. Πιθανότατα, οι νεκροί άνοιξαν τις πόρτες για να ξεφύγουν με κάποιο τρόπο, όμως έπεσαν νεκροί.

Οι τρομοκράτες συναντιούνται, συζητούν και γελάνε ενώ πλησιάζουν τους υπόλοιπους που περιμένουν πιο πέρα στον δρόμο για να συνεχίσουν τις τρομοκρατικές πράξεις τους.

Το μηχανάκι συνεχίζει την πορεία του μέσα στο χωράφι και εκεί φαίνεται άλλη μια αιματοβαμμένη σορός. Είναι ξεκάθαρο ότι στην περιοχή έχει προηγηθεί μακελειό…

Hamas terrorists cheer as they pass dead bodies, scattered on the ground during their Oct. 7 massacre, and move on to slaughter more victims.



Israel will persist in its mission until Hamas is wiped from this earth. pic.twitter.com/8i8M5aWUtU