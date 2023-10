Μια γυναίκα στρατιωτικό που ήταν όμηρος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας απελευθέρωσε ο στρατός του Ισραήλ σε χθεσινή νυχτερινή του επιχείρηση.

Όπως αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι IDF και Shin Bet, η Cpl. Ori Megidish είναι σε καλή κατάσταση και έχει συναντηθεί με την οικογένειά της.

Ο IDF τονίζει ότι η Ori Megidish διασώθηκε σε μια χερσαία επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν δίνονται περισσότερα λεπτομέρειες.

Σύμφωνα τον IDF η Ορι είναι πλέον σπίτι της με την οικογένειά της… Κάτι τέτοιο άλλωστε φαίνεται από την φωτογραφία που έδωσε στην δημοσιότητα και στην οποία η στρατιωτικός είναι μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα και χαμογελά με την περιπέτειά της να έχει πάρει τέλος.

She is home.



PVT Megidish was abducted by Hamas on October 7. Tonight, she was released during IDF ground operations.



Ori is now home with her family. pic.twitter.com/ZiEs3UrWMI — Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2023

#BREAKING: A female IDF soldier who had been kidnapped by Hamas on October 7 was freed during a ground operation in the Gaza Strip, the IDF and Shin Bet announced. pic.twitter.com/CNtEZE52Lv — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 30, 2023

Βίντεο με ομήρους από τη Χαμάς

Να σημειωθεί ότι η Χαμάς είχε δώσει νωρίτερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ομήρους από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Στο βίντεο της Χαμάς διακρίνονται τρεις γυναίκες που κρατούνται όμηροι να επικρίνουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου και τον καλούν να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους. Τον κατηγορούν επίσης ότι απέτυχε να αποτρέψει την επίθεση της τρομοκρατικής ομάδας στις 7 Οκτωβρίου. Κανείς δεν μπορεί να πει βέβαια με σιγουριά ότι τα όσα λένε οι οι όμηροι δεν είναι υπό καθεστώς πίεσης.

Σε αυτό το βίντεο των 76 δευτερόλεπτων, που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς με τον τίτλο «ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον (Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την κυβέρνησή του», μπορεί να δει κανείς μία από αυτές τις τρεις γυναίκες να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με το ισλαμιστικό κίνημα προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες.

Η περιγραφή του βίντεο που δόθηκε από τη Χαμάς έλεγε: «Ένας αριθμός σιωνιστών κρατουμένων που κρατούνται από τον Αλ-Κασάμ στέλνουν ένα μήνυμα στον Νετανιάχου και τη σιωνιστική κυβέρνηση».

Hamas military wing publish a recording from Israeli hostages in Gaza, which they claim is addressed to Netanyahu and the Israeli government. pic.twitter.com/UW8sTHbuj5 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 30, 2023

Απάνθρωπη η προπαγάνδα της Χαμάς» η απάντηση Νετανιάχου

Άμεση ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Οι καρδιές μας είναι σε εσάς και σε όλους του ομήρους αναφέρει ο συμπληρώνοντας ότι είναι απάνθρωπη η προπαγάνδα της Χαμάς.

Σε σχετικό tweet ο Νετανιάχου απευθύνεται στις τρεις ομήρους με το όνομά τους σημειώνοντας ότι τις αγκαλιάζει και ότι η Χαμάς διαπράττει εγκλήματα πολέμου.