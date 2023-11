«Τρομοκρατημένοι» δηλώνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Al Awda στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, από την οποία σκοτώθηκαν δύο γιατροί τους και ένας γιατρός που συνεργαζόταν μαζί τους και ανήκε στο υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο 3ος και ο 4ος όροφος του νοσοκομείου Al Awda στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας χτυπήθηκαν από τον βομβαρδισμό, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, από τον οποίο σκοτώθηκαν οι γιατροί Mahmoud Abu Nujaila, Ahmad Al Sahar και Ziad Al-Tatari.

Από το ίδιο χτύπημα τραυματίστηκαν δεκάδες μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου στα βόρεια της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων και μελών του προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ανέφεραν στην ίδια ανακοίνωση οι MSF.

Περισσότεροι από 200 ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται στο νοσοκομείο Al Awda και πρέπει να μεταφερθούν επειγόντως σε άλλα νοσοκομεία στη Γάζα που λειτουργούν ακόμα, ανέφεραν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Dr Mahmoud Abu Nujaila.

Dr Ahmad Al Sahar.

Dr Ziad Al-Tatari.



We are devastated by the killing of these three doctors – including our Dr Abu Nujaila and Dr Al Sahar – following a strike on Al-Awda hospital in #Gaza today.https://t.co/TXyZNl5X78