Ο στρατός του Ισραήλ έχει περικυκλώσει πλήρως τη Λωρίδα της Γάζας και την έχει χωρίσει στα δυο σύμφωνα με τον αντιναύρχο Ντάνιελ Χαγκάρι.

Μάλιστα όπως σημείωσε τα στρατεύματα υπό την ηγεσία της μονάδας αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Golani «έφτασαν στην ακτογραμμή και την κρατούν» και έχουν περικυκλώσει τη Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα υπάρχει βόρεια Γάζα και νότια Γάζα», λέει ο Χαγκάρι. Υποστηρίζει ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιτρέπει στους αμάχους να φεύγουν από τη βόρεια Γάζα και να κατευθυνθούν νότια ενώ πρόσθεσε ότι ο στρατός πραγματοποιεί εκτεταμένες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας αυτή την ώρα.

«Υπάρχουν τώρα εκτεταμένα πλήγματα σε υποδομές τρομοκρατίας, κάτω και πάνω από αυτές», σημείωσε.

Gaza is under fire. pic.twitter.com/3duKD6FAQ3

Ο Αρχηγός του Επιτελείου του ισραηλινού στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι λέει ότι ο στρατός είναι «έτοιμος ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει στην επίθεση στο βορρά», καθώς τις τελευταίες εβδομάδες αμύνεται από καθημερινές επιθέσεις πυραύλων και ρουκετών της Χεζμπολάχ.

«Θέσαμε ως στόχο να βελτιώσουμε την κατάσταση ασφάλειας στα σύνορα, όχι μόνο στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Χαλέβι κατά τη διάρκεια αξιολόγησης στην 210η Μεραρχία στο βόρειο Ισραήλ σήμερα.

Η Χαμάς από την άλλη λέει πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί «έντονους βομβαρδισμούς» γύρω από πολλά νοσοκομεία στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, λίγο μετά τη διακοπή των τηλεπικοινωνιών.

«Για περισσότερο από μία ώρα, έντονοι βομβαρδισμοί πραγματοποιούνται γύρω από νοσοκομεία», λέει ο Salama Marouf, επικεφαλής του γραφείου μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς.

🚨🇵🇸 THIS IS GAZA RIGHT NOW! pic.twitter.com/783aok2F4B