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Μέση Ανατολή: Στα άκρα η κατάσταση – Αμερικανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο, ιρανικά χτυπήματα στον Περσικό

Το Μπαχρέιν και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις
Πύραυλος
WANA Via Pool/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
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Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τις επιθέσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, καθώς η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε νέα επιχείρηση κατά στόχων του Ιράν.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απηύθυναν προειδοποίηση προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου να απομακρυνθούν από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ. Παράλληλα, ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν την αμερικανική βάση Ουνταϊρί στο Κουβέιτ, καταστρέφοντας τρία υπόστεγα πυρομαχικών και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ ανακοίνωσαν και επίθεση σε παρατηρητήριο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, προκαλώντας, όπως ανέφεραν, σημαντικές ζημιές.

Την ίδια ώρα, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι το δεξαμενόπλοιο M/T Lavine επλήγη στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας πως είχε επιχειρήσει κατ’ επανάληψη να παραβιάσει τον ιρανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Το Μπαχρέιν και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, ενώ στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού υπό αμερικανική ηγεσία κατέρριψαν πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έφεραν εκρηκτικά.

Νέα διάσταση στην κρίση έδωσε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ πραγματοποίησαν μυστικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Εφόσον επιβεβαιωθούν, πρόκειται για τα πρώτα άμεσα στρατιωτικά αντίποινα των δύο χωρών κατά της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ως τις σοβαρότερες μέχρι σήμερα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν βιάζεται να οδηγηθεί η σύγκρουση σε αποκλιμάκωση. Στον αντίποδα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να υποχωρήσει υπό την πίεση απειλών ή στρατιωτικών ενεργειών.

Σύμφωνα με ιρανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, αμερικανικές επιδρομές έπληξαν ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης στο βόρειο Ιράν. Βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν επίσης στο νησί Κεσμ, στην επαρχία Ισφαχάν, όπου βρίσκονται σημαντικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και στις επαρχίες Χουζεστάν και Φαρς.

Παράλληλα, διπλωματική αποστολή του Ομάν μετέβη στην Τεχεράνη προκειμένου να συζητήσει τη διαχείριση της ναυτιλιακής κυκλοφορίας, συνεχίζοντας τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Το μέτωπο της κρίσης διευρύνθηκε και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν αποκλεισμό του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ για ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ απάντησε με στρατιωτικά πλήγματα, τα πρώτα μετά την εκεχειρία του 2022, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τους αντάρτες με αυστηρή στρατιωτική απάντηση εάν συνεχίσουν τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού διακινείται περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου και σχεδόν το ένα τέταρτο της παγκόσμιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η στρατηγική του σημασία έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς η Σαουδική Αραβία αναγκάζεται να ανακατευθύνει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου προκειμένου να παρακάμψει το Στενό του Ορμούζ.

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