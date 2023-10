Οι ιστορίες αβάσταχτου πόνου οικογενειών στη Μέση Ανατολή που θρηνούν την απώλεια των παιδιών τους στον πόλεμο που ξέσπασε ανάμεσα στο Ισραήλ με τους τρομοκράτες της Χαμάς είναι ατέλειωτες και συγκλονίζουν.

Μια τέτοια ιστορία είναι κι αυτή μιας νεαρής μητέρας από την Παλαιστίνη που έχασε τα δυο παιδιά της σε βομβαρδισμό των δυνάμεων του Ισραήλ στη Γάζα που βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου των Ισραηλινών με τη Χαμάς που έχει τυλίξει στις φλόγες τη Μέση Ανατολή.

Οι βόμβες των Ισραηλινών δεν χτύπησαν τους τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά τα δυο παιδιά της και τους έκοψαν το νήμα της ζωής.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media η μητέρα από την Παλαιστίνη, που βρίσκεται έξω από το νοσοκομείο Shifa στη Γάζα, ξεσπάει για τον θάνατο των παιδιών της.

Τα λόγια της είναι συγκλονιστικά και ραγίζουν καρδιές.

A grieving Palestinian mother in Gaza outside Shifa Hospital “He died between my arms…Enough person We are defenseless people.” pic.twitter.com/CznvjnU9iv