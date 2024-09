Μέση Ανατολή: «Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα» λέει το Ισραήλ – Φόβοι για την απάντηση της Χεζμπολάχ

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά την δολοφονία του Ιμπαχίμ Ακίλ και 10 διοικητών της Χεζμπολάχ από χτύπημα του Ισραήλ την Παρασκευή (20/09/2024).

Το Ισραήλ πέτυχε καίριο χτύπημα στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο μετά τον θάνατο του Ιμπραχίμ Ακίλ, επικεφαλής της επίλεκτης ομάδας αλ – Ραντουαν και ακόμη δέκα ανώτερων διοικητών της οργάνωσης που σκοτώθηκαν σε αεροπορικής επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό την Παρασκευή (20/09/2024).

Ο Ακίλ είναι ο δεύτερος υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χεζμπολάχ που σκοτώνεται από το Ισραήλ αφού η λιβανέζικη οργάνωση άνοιξε το νότιο μέτωπο στον Λίβανο, πριν από έναν χρόνο, σε ένδειξη υποστήριξης προς την παλαιστινιακή Χαμάς στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει τον Ακίλ με το ποσό των 7 εκατομμυρίων δολαρίων, για την εμπλοκή του στις πολύνεκρες, αντιαμερικανικές επιθέσεις στη Βηρυτό το 1983.

Τα τελευταία γεγονότα δείχνουν περιφερειακή κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μετατόπισή του από τη Λωρίδα της Γάζας στην Βηρυτό, με την Χεζμπολάχ και τη Χαμάς να μετρούν μεγάλες απώλειες.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε σήμερα το βράδυ (20/09/2024) ότι το Ισραήλ δεν θα σταματήσει τις ενέργειές του μετά τη δολοφονία του Ιμπραχίμ Ακίλ και ανώτερων διοικητών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

«Η ακολουθία των ενεργειών μας στη νέα φάση θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος μας: η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ στα σπίτια τους», τόνισε ο Γκάλαντ με ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε twitter.

Στους 14 οι νεκροί στην Βηρυτό

Στους 14 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το ισραηλινό πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο, στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε ο υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο NNA, πέντε παιδιά είναι μεταξύ των θυμάτων από την επίθεση στο κτίριο της οδού Τζάμους. Το πρακτορείο ανέφερε ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 έπληξε την κατοικημένη περιοχή σε δύο επιθέσεις. Η Χεζμπολάχ δεν έχει επιβεβαιώσει προς το παρόν ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και υψηλόβαθμοι διοικητές της.

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή συνιστά ένα νέο σκληρό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, μετά τις πολύνεκρες εκρήξεις των συσκευών επικοινωνίας της, τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε μια λακωνική ανακοίνωση, στην οποία δηλώνει ότι οι στόχοι του Ισραήλ είναι ξεκάθαροι και οι ενέργειές του μιλούν από μόνες τους, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός εξάλλου διαβεβαίωσε ότι δεν είχε πρόθεση να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή. «Δεν ενεργούμε με σκοπό να προκαλέσουμε μεγάλη κλιμάκωση στην περιοχή. Ενεργούμε σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους του πολέμουκαι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», είπε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

This is Lebanon right now. They have literally been asking for it for 11 months. Our turn. pic.twitter.com/KmzJxDgHFz

Το Ισραήλ και οι διεθνείς παρατηρητές αναμένουν την απάντηση από τη Χεζμπολάχ μετά την πανωλεθρία που έχει υποστεί τις τελευταίες ημέρες στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι περίπου 140 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος μέχρι το μεσημέρι. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε πολλές στρατιωτικές βάσεις και ο ηγέτης της, ο Χασάν Νασράλα, προειδοποίησε με «φρικτή τιμωρία» το Ισραήλ.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, που συγκρούεται με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασε σήμερα το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, από το οποίο σκοτώθηκε ο επικεφαλής μιας επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ.

Η Χαμάς «καταδικάζει τη βίαιη και τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσε η αεροπορία του σιωνιστή εχθρού στα νότια προάστια της Βηρυτού», ανέφερε στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ωμή κλιμάκωση»

“At the time of the strike, Aqil and the commanders of the Radwan Forces, were gathered underground under a residential building in the heart of the Dahiyah neighborhood, hiding among Lebanese civilians, using them as human shields.”



Listen to a statement by IDF Spokesperson,… pic.twitter.com/G3ZmLzxTPW