Το Ισραήλ επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό που έκανε στον προσφυγικό καταυλισμό της Μπαλάτα στη Δυτική Όχθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (18.11.2023), αποκαλύπτοντας ότι σκότωσε και έναν στόχο του, τον τρομοκράτη Muhammad Zahad που έμενε στην περιοχή.

«Σε μια κοινή επιχείρηση της Shin Bet και των IDF απόψε στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα στη Σαμάρια, ένα αεροσκάφος επιτέθηκε σε διαμέρισμα – κρησφύγετο τρομοκρατών που συμμετείχαν στον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον Ισραηλινών πολιτών και άλλων στόχων», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ.

«Μαζί με τους τρομοκράτες που δέχθηκαν επίθεση, σκοτώθηκε ο Muhammad Zahad, κάτοικος του προσφυγικού καταυλισμού και ένας από τους μεγαλύτερους τρομοκράτες της πόλης Ναμπλούς. Ο Zahad συμμετείχε σε μια σειρά επιθέσεων με πυροβολισμούς στην περιοχή της πόλης Ναμπλούς και σχεδίαζε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ανάμεσα στις επιθέσεις στις οποίες συμμετείχε, είναι μια επίθεση με πυροβολισμούς τον Απρίλιο του 2023 στην Ιερουσαλήμ που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο Ισραηλινών πολιτών», συμπληρώνει ο στρατός του Ισραήλ στην ανακοίνωσή του.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι ο Muhammad Zahad είχε σχηματίσει μια ομάδα νεαρών τρομοκρατών, οι οποίοι έκαναν σαμποτάζ κατά των IDF στο στρατόπεδο της Μπαλάτα, ενώ είχε βεβαρημένο και… πλούσιο παρελθόν τρομοκρατικών ενεργειών.

Ακόμη, από τους βομβαρδισμούς καταστράφηκε και ένα εργαστήριο παραγωγής εκρηκτικών ενώ οι στρατιώτες εντόπισαν και εκρηκτικά στους δρόμους της πόλης «έτοιμα να βλάψουν τους μαχητές μας», δήλωσαν οι IDF.

