Μέση Ανατολή: Τραμπ και Στάρμερ συζήτησαν τη χρήση βάσεων της RAF

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ συνομίλησε σήμερα (08.03.2026) με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λιγότερο από μία ημέρα αφότου ο Τραμπ διατύπωσε και πάλι επικρίσεις σε βάρος του βρετανού ηγέτη γι’ αυτό που θεωρεί έλλειψη υποστήριξης εκ μέρους του προς την εκστρατεία των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Οι ηγέτες άρχισαν συζητώντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της χρήσης βάσεων της RAF (Βασιλική Πολεμική Αεροπορία) για την υποστήριξη της συλλογικής αυτοάμυνας εταίρων στην περιοχή», σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε από εκπρόσωπο του γραφείου του Κιρ Στάρμερ.

Στη δήλωση δεν γίνεται καμιά αναφορά στις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, στις οποίες απάντησε στην είδηση ότι η Βρετανία μπορεί να στείλει ένα αεροπλανοφόρο στην περιοχή λέγοντας πως «Δεν χρειαζόμαστε άτομα που συμμετέχουν σε Πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!».

Η εκπρόσωπος του γραφείου του Στάρμερ πρόσθεσε: «Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα εγκάρδια συλλυπητήριά του στον Πρόεδρο Τραμπ και στον Αμερικανικό λαό για τους θανάτους έξι στρατιωτών των ΗΠΑ».