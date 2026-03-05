Πυρά Τραμπ κατά Σάντσεθ και Στάρμερ: Η Ισπανία είναι χαμένη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει απογοητεύσει πολύ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σίγουρα δεν είναι από τους προέδρους που κρατούν τους τύπους, πολλώ δε μάλλον, όταν κάποιος του αντιστέκεται. Εν μέσω της επίθεσης στο Ιράν, ο αμερικανός πρόεδρος, μίλησε με σκληρή γλώσσα προς την Ισπανία αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο με τους μεν γιατί δεν παραχωρούν βάσεις στις ΗΠΑ και με τους δε, γιατί ήταν διστακτικοί.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά συμμάχων που, όπως είπε, δεν βοηθούν αρκετά, σε τηλεφωνική συνομιλία με την εφημερίδα The Post την Πέμπτη 05.03.2026. Χαρακτήρισε την Ισπανία «χαμένη» και δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, θα έπρεπε να στηρίζει την αμερικανική εκστρατεία κατά του Ιράν «χωρίς καμία αμφισβήτηση».

«Έχουμε πολλούς νικητές, αλλά η Ισπανία είναι χαμένη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει απογοητεύσει πολύ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στην εφημερίδα. «Η Ισπανία είναι πολύ εχθρική προς το ΝΑΤΟ».

«Δεν πληρώνουν το μερίδιό τους, είναι οι μόνοι που ψήφισαν κατά της εισφοράς του 5% και είναι πολύ εχθρικοί προς όλους», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη δέσμευση της συμμαχίας να διαθέτουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα.

«Δεν είναι ομαδικός παίκτης και ούτε εμείς θα είμαστε ομαδικοί παίκτες με την Ισπανία.»

Όταν ρωτήθηκε για δημοσιεύματα της εφημερίδας The Telegraph ότι είχε επίσης αποκαλέσει τον Στάρμερ «χαμένο» σε ιδιωτικές συνομιλίες, ο Τραμπ ήταν ξεκάθαρος.

«Λοιπόν, δεν είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ας το πούμε έτσι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας μια φράση που είχε χρησιμοποιήσει και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια προς τον Κιρ Στάρμερ επειδή δεν επέτρεψε αρχικά στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν.

Η αρχική αυτή άρνηση προκάλεσε ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου, αν και αργότερα η βρετανική κυβέρνηση επέτρεψε τη χρήση των βάσεων για αμυντικές επιχειρήσεις, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Πέμπτης, 05.03.2026.

«Ήταν πολύ απογοητευτικό, η στάση του σε σχέση με τη μεγάλη επίθεσή μας εναντίον ενός εχθρικού κράτους», είπε ο Τραμπ. «Θα έπρεπε να μας παρέχει, χωρίς καμία αμφιβολία ή δισταγμό, πράγματα όπως βάσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.»

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι εξεπλάγη από την απροθυμία του Στάρμερ να συνεργαστεί με το Πεντάγωνο, δεδομένης της στενής συμμαχίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Θα έπρεπε σίγουρα να μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτούς», είπε. «Εξεπλάγην πολύ από τον Κιρ. Πολύ απογοητευμένος.»