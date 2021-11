Δύο ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν να έχουν μολυνθεί από τη νέα παραλλαγή της Covid19, την μετάλλαξη Όμικρον, δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Τα δύο κρούσματα συνδέονται μεταξύ τους και σχετίζονται με ταξίδι στη νότια Αφρική, πρόσθεσε ο Σάτζιντ Τζάβιντ.

“Αργά χθες το βράδυ επικοινώνησε μαζί μου η Υπηρεσία Ασφάλειας της Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενημερώθηκα ότι εντοπίστηκαν δύο κρούσματα της νέας παραλλαγής Όμικρον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ένα στο Τσέλμσφορντ και το άλλο στο Νότινγχαμ”, είπε ο υπουργός.

Τα δύο αυτά πρόσωπα και όλα τα μέλη των νοικοκυριών τους υποβάλλονται εκ νέου σε διαγνωστικά τεστ και έχουν κληθεί να απομονωθούν μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και η ιχνηλάτηση των επαφών τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

