Μετράει απώλειες ο Ερντογάν – Οκτώ Τούρκοι νεκροί στην Αφρίν

Φωτογραφία EPA

- Βαριές απώλειες για την Τουρκία στην Αφρίν - Οκτώ στρατιώτες νεκροί κι άλλοι 13 τραυματίες ανακοίνωσε η Άγκυρα - 26 οι νεκροί της Τουρκίας υποστηρίζουν οι Κούρδοι! - Ουάσινγκτον προς Άγκυρα: Η κατάπαυση του πυρός ισχύει και για εσάς, καταλάβετέ το! - Νέο μέτωπο για τον "σουλτάνο": Τι σημαίνει η... επιστροφή σε εμπόλεμη κατάσταση με την Αρμενία

Φέρετρα με νεκρούς στρατιώτες θα υποδεχτεί ξανά ο Ερντογάν. Η άποψη πως η Αφρίν θα αποδειχθεί το «Βιετνάμ» του, ολοένα και ενισχύεται. Ειδικά μετά τις νέες απώλειες των Τούρκων στη μάχη κατά των Κούρδων.

Οκτώ Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων της Τουρκίας στην Αφρίν, στη βορειοδυτική Συρία. Ο Ερντογάν ξεκίνησε τον πόλεμο κατά των Κούρδων του YPG (σ.σ. κουρδική πολιτοφυλακή) στις 20 Ιανουαρίου και όλο και περισσότεροι πιστεύουν ότι έμπλεξε την. Τουρκία σε ένα αιματηρό αδιέξοδο.

Το θάνατο των οκτώ Τούρκων στρατιωτών στο Αφρίν ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας. Και μάλιστα με δυο ανακοινώσεις.

YPG ATGM target and destroy a military vehicle belonging to the invading Turkish army or their jihadist mercenaries in Shera district. #Afrin pic.twitter.com/thp3aVrLxF — Afarin Mamosta (@AfarinMamosta__) March 1, 2018

Kurdish YPG Forces preparing & ambushing Turkish-backed jihadists in Raco. #Afrin pic.twitter.com/nm8zEcuKIP — Afarin Mamosta (@AfarinMamosta__) February 28, 2018

YPG ATGM target and destroy a military vehicle belonging to Turkish-backed jihadists in Raco district. #Afrin pic.twitter.com/tZgXAJoWV9 — Afarin Mamosta (@AfarinMamosta__) March 1, 2018

Ήταν η φονικότερη μέρα για την Τουρκία από την ημέρα της έναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Αφρίν. Σύμφωνα με τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, οι τραυματίες «απομακρύνθηκαν ταχέως» από την περιοχή.

Σύμφωνα πάντως με τους Κούρδους του YPG, οι νεκροί Τούρκοι από τις συγκρούσεις της Πέμπτης δεν ήταν οκτώ αλλά 26!

YPG claim 26 invaders were eliminated in today's clashes. The dead consist of Turkish 'special forces', regular army soldiers and their jihadist chicken stealing mercenaries. — Afarin Mamosta (@AfarinMamosta__) March 1, 2018

Τα… έμαθε ο Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενημερώθηκε ήδη για τις νέες απώλειες της Τουρκίας στην Αφρίν. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχηγό του στρατού και τον υπουργό Εσωτερικών. Εκείνοι τον ενημέρωσαν για το θάνατο των οκτώ Τούρκων στρατιωτών και τον τραυματισμό άλλων 13.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας εξέδωσε τη βαθιά λύπη του για τους «μάρτυρες» στρατιώτες και ευχήθηκε ο Θεός να βοηθήσει εκείνους που τραυματίστηκαν, αναφέρει τηλεγράφημα του πρακτορείου Ανατολή.

ΗΠΑ σε Τουρκία: Η κατάπαυση πυρός ισχύει και για την Αφρίν!

Νέα… προειδοποίηση στην Τουρκία από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η δεύτερη μέσα σε διάστημα σχεδόν 24 ωρών. Η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χέδερ Νάουερτ, επανέλαβε τη θέση της Ουάσινγκτον: πως το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για κατάπαυση πυρός στη Συρία περιλαμβάνει και την Αφρίν.

Η Νάουερτ επανάλαβε ότι ο ΟΗΕ στο ψήφισμά του «επιτρέπει» μόνο τις επιχειρήσεις κατά τρομοκρατικών ομάδων όπως το Ισλαμικό Κράτος, η Αλ Κάιντα, η αλ Νούσρα και όχι κατά των Κούρδων πολιτοφυλάκων (σ.σ. οι οποίοι είναι και στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ).

Η Αρμενία

Και ενώ η εισβολή στην Αφρίν αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο ένα μεγάλο λάθος του Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας «βλέπει» ακόμη ένα μέτωπο να ανοίγει στα… «πλευρά» του. Αυτό της Αρμενίας. Η απόφαση του Ερεβάν να καταργήσει την ειρηνευτική συμφωνία που είχαν υπογράψει το 2009 οι δυο χώρες προκαλεί νέες αναταράξεις στην περιοχή.

Ο Ερντογάν καλείται να αντιμετωπίσει ακόμη ένα μέτωπο μετά από εκείνα στο Αιγαίο και την Κύπρο, τη Συρία και γενικότερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής (σ.σ. ο Ερντογάν δεν τα πάει καλά ούτε με την Αίγυπτο ούτε με τη Σαουδική Αραβία). Και μην ξεχνά κανείς ότι οι σχέσεις του με την Ουάσινγκτον είναι τεταμένες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο και με τη Ρωσία του Πούτιν κρέμονται από μια κλωστή.

Δεν είναι, ακόμη, σαφές ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που οδήγησε την Αρμενία στην απόφαση να καταργήσει την ειρηνευτική συμφωνία. Να επιστρέψει σε… εμπόλεμη κατάσταση με τη Τουρκία. Όμως το σίγουρο είναι ότι προκαλεί νέα δεδομένα στην περιοχή. Και πολλά θα κριθούν από το πως θα αντιδράσει ο αλλοπρόσαλος Ερντογάν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και aa.com.tr