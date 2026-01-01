Μια 55χρονη Τουρκάλα ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του Ντόναλντ Τραμπ – «Θέλω μόνο να μάθω αν είναι πατέρας μου»

Την αγωγή πατρότητας που είχε καταθέσει μια γυναίκα η οποία ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ο βιολογικός της πατέρας, απέρριψε το Δικαστήριο στην Τουρκία, κρίνοντας ότι η υπόθεση δεν υποστηριζόταν από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Η 55χρονη Νέκλα Οζμέν από την Τουρκία, η οποία ζει στην Άγκυρα, κατέθεσε την αγωγή στις 25 Σεπτεμβρίου στο 27ο Οικογενειακό Δικαστήριο της Άγκυρας, ζητώντας την αναγνώριση της πατρότητας από τον Ντόναλντ Τραμπ και την πραγματοποίηση τεστ DNA. Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή με απόφαση της 10ης Οκτωβρίου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η Özmen δεν παρουσίασε επαρκή πραγματικά στοιχεία ή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν τη διεξαγωγή δίκης.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο ανέφερε ότι η αγωγή βασιζόταν σε αβάσιμους ισχυρισμούς και ότι η έλλειψη ήταν ουσιαστική και όχι διαδικαστική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να διορθωθεί με τη χορήγηση επιπλέον χρόνου. Το δικαστήριο ανέφερε ότι η δίκη δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την κατάλληλη παρουσίαση των πραγματικών περιστατικών και των αποδεικτικών στοιχείων.

Η Özmen είναι επίσημα καταχωρημένη ως κόρη των Satı και Dursun Özmen. Στην αίτησή της, ανέφερε ότι γεννήθηκε το 1970 και ανατράφηκε από το ζευγάρι, αλλά ο Dursun Özmen πέθανε το 2009.

Έτσι, το 2017, ισχυρίστηκε ότι η Satı Özmen της είπε ότι είχε μάθει την αλήθεια για τη γέννησή της. Η μητέρα της Necla Özmen,της αποκάλυψε ότι είχε γεννήσει ένα νεκρό παιδί… και μια γυναίκα ονόματι Sofia, η οποία είχε γεννήσει ένα κοριτσάκι στο ίδιο νοσοκομείο της έδωσε το δικό της νεογέννητο.

Η Özmen ισχυρίστηκε ότι η Sofia έμεινε έγκυος από μια παράνομη σχέση με τον Trump και αργότερα εγκατέλειψε το μωρό, το οποίο στη συνέχεια καταχωρήθηκε από την οικογένεια Özmen.

Μιλώντας στο DHA, η Özmen είπε ότι έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου και έχει επίσης στείλει αιτήσεις στην αμερικανική πρεσβεία και στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είπε ότι πιστεύει ότι ο βιολογικός της πατέρας εργαζόταν στο ΝΑΤΟ εκείνη την εποχή και ότι στην θετή της μητέρα είχε δείξει μια φωτογραφία του Τραμπ όταν της παρέδωσαν το παιδί.

«Δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι αυτό. Θέλω να μάθω αν είναι ο πατέρας μου», είπε η Özmen. «Δεν θέλω να του προκαλέσω προβλήματα. Θέλω απλώς να μάθω την αλήθεια».

Η Özmen είπε ότι ελπίζει ο Trump να συμφωνήσει να κάνει τεστ DNA και εξέφρασε την επιθυμία να τον συναντήσει, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι δεν θα αρνηθεί το αίτημά της.