Μία ώρα κράτησε η συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στο Νταβός – «Πολύ καλή», είπε ο αμερικανός πρόεδρος

Ολοκληρώθηκε μετά από 1 ώρα η συνάντηση του Ντόνλαντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως δήλωσε, οι συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο ήταν «καλές».

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία σήμερα, απάντησε: «Θα δούμε τι θα συμβεί».

«Συναντιόμαστε με τη Ρωσία, αυτό θα γίνει αύριο και θα έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», είπε.

«Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός, ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι (22.01.2026) και πραγματοποιήθηκε μετά τη ανακοίνωση του Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου περιορίζονται σε ένα μόνο ζήτημα, που δεν είναι άλλο από το εδαφικό.

Αργότερα σήμερα, οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Πούτιν.